FUTURI COMUNI * AMMINISTRATIVE PAT: SINDACO TOMASELLI, “ BENE LA CANDIDATURA VALDUGA, VALORE AGGIUNTO PER LA COALIZIONE ADA “

10.43 - sabato 1 aprile 2023

Tomaselli – Futuri Comuni: soddisfazione per la scelta di Francesco Valduga.

Come rappresentante dell’Associazione Futuri Comuni e amministratrice locale, sono felice per la scelta di Francesco Valduga come candidato presidente per l’Alleanza Democratica ed Autonomista.

Riconosco infatti l’importanza della sua vasta esperienza come amministratore, che costituisce un grande valore aggiunto per la coalizione e per il Trentino.

La sua candidatura è un segnale di speranza per la nostra Provincia e una chiara dimostrazione della volontà di lavorare insieme per il bene comune.

Come sindaci, sappiamo quanto sia importante promuovere l'unità della comunità trentina e offrire una prospettiva europea, mantenendo sempre un forte legame con le esigenze locali.

Sono convinta che la leadership e le capacità di ascolto e dialogo di Francesco Valduga, unite alla sua visione chiara della situazione locale e globale, saranno fondamentali per guidare il Trentino verso un futuro positivo. Dimostrando di voler allargare e tenere una coalizione ampia, la sua candidatura rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un progetto armonioso ed equo, in grado di tenere unite città e valli.

Continueremo a collaborare con lui per la costruzione del progetto per il bene del Trentino e dei suoi cittadini.

Francesca Tomaselli

Sindaca di Pellizzano – Futuri Comuni