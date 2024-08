FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA SPA * ASSEMBLEA AZIONISTI: «RICAVI +6,27 MOI EURO (+15,07 VS A.P.) / DA SKIPASS +6,33 MOI (+16,21% VS A.P.) / RISULTATO ESERCIZIO +2,14 MOI (+36,56% VS A.P.)»

13.19 - sabato 31 agosto 2024

La Società comunica che si tenuta in data odierna (31/8) l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 30 aprile 2024, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, proposta di destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni conseguenti.

2. Modifica incarico della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Bilancio di esercizio al 30 aprile 2024

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio al 30 aprile 2024 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell’utile d’esercizio.

A fronte di un risultato di bilancio estremamente positivo, l’Assemblea ha approvato al distribuzione di dividendi, per il secondo anno consecutivo, pari ad Euro 0,06 per azione, per un importo complessivo pari ad Euro 2.003.813. Si sintetizzano di seguito i principali risultati di bilancio, di raffronto con l’esercizio precedente.

I risultati dell’ultimo esercizio presentano un’ulteriore crescita, anche rispetto all’anno (record) precedente, rivelandosi i migliori di sempre: Ricavi totali +6,27 Moi Euro (+15,07 vs a.p.), Ricavi da Skipass +6,33 Moi Euro (+16,21% vs a.p.) e Risultato di esercizio +2,14 Moi Euro (+36,56% vs a.p.), con un importante miglioramento anche della posizione finanziaria netta -( 7,7 Moi Euro; pari al – 35, 19%).

Le avverse condizioni di scenario in ambito internazionale, con il conflitto ancora in corso tra Russia e Ucraina ed il nuovo fronte aperto in Medio Oriente, non hanno influenzato in maniera determinante i flussi turistici verso la nostra destinazione.

In una stagione particolarmente avara di precipitazioni sino a fine febbraio (e per l’intero inverno nelle stazioni ad altitudine meno elevata), la “garanzia neve” si è confermata essere un elemento di assoluto rilievo. Le nostre dotazioni tecnologiche di avanguardia per l’innevamento programmato, completate con il Bacino di accumulo Mastellina (entrato in funzione a regime nell’ultima stagione invernale), unite alla professionalità del nostro personale, hanno permesso di aprire la stagione in anticipo rispetto a molte altre località ed al tempo stesso di avere piste perfettamente innevate sino alla fine dell’inverno.

Il prezzo dinamico, introdotto nella stagione 2021/22, si è confermato uno strumento efficace per distribuire i flussi sull’intero arco stagionale e si è rivelato un generatore di valore per la Società.

Pur in un contesto internazionale ancora complesso ed una evoluzione metereologica sempre meno prevedibile, i risultati dell’ultimo esercizio consentono di guardare al futuro con fiducia.

2. Modifica incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di modificare l’incarico alla società PriceWaterHouse Coopers S.p.A., originariamente fissato fino al 30 aprile 2032, prevedendo la durata di tre esercizi, fino al 30 aprile 2026, come previsto dalla Legge del 5 marzo 2024 n. 21 “Legge Capitali”, in vigore dal 27 marzo 2024.

Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. Il Presidente

Dot. Ing. Sergio Collini