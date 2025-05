FUNIVIE BUFFAURE (TN) * BILANCIO 2024: «UTILE TRIPLICATO, NEL 2023 ERA A 700 MILA EURO AUMENTATO A 2 MILIONI»

14.09 - mercoledì 7 maggio 2025

Un valore della produzione che cresce di quasi un milione di euro, arrivando a quota 6.907.472 euro (+15,4%), di cui 6.393.552 euro (+18,7%) derivanti dalla sola gestione di impianti a fune, e un utile che triplica, balzando dai 700 mila euro del 2023 agli oltre 2 milioni del 2024: in assoluto il migliore di sempre.

ll bilancio 2024 delle Funivie Buffaure Spa, approvato all’unanimità ieri sera nella sala consiliare del comune di Sèn Jan nel corso dell’assemblea svoltasi alla presenza di oltre 50 soci che, con deleghe, rappresentavano l’80% del capitale sociale, ha evidenziato performance eccezionali, su tutti gli indicatori.

“Già lo scorso anno avevamo presentato un risultato di esercizio da record – ha commentato il presidente Christian Lorenz – ma quest’anno siamo riusciti a superarci. Grazie a continui investimenti in nuovi progetti e comunicazione, di anno in anno aumentano i passaggi. L’estate, in particolare, è cresciuta tantissimo, visto che abbiamo ormai superato la cifra record di un milione di euro di fatturato con un +16,6% sul 2023 – ha proseguito – ma anche entrambi i periodi invernali di riferimento in bilancio hanno registrato un importante segno più”.

In effetti, da gennaio ad aprile 2024 (stagione invernale 23-24) si è registrato un incremento a valore di oltre 680 mila euro sul medesimo periodo dell’anno precedente, pari a un +19,3%, e a dicembre 2024 (stagione invernale 24-25) gli incassi sono aumentati di 177.000 euro, pari a un +18,4%, nonostante l’assenza del tradizionale Ponte di Sant’Ambrogio: una difficoltà iniziale compensata da un periodo natalizio decisamente positivo.

In aumento anche i costi, che crescono di 356 mila euro, ma in maniera proporzionalmente inferiore all’anno precedente.

Infine gli investimenti, di circa 2.8 milioni di euro, necessari per la realizzazione della modifica alla pista Panorama, per l’acquisto di un nuovo mezzo battipista e per il potenziamento della rete di innevamento, oltre che ovviamente per le periodiche revisioni degli impianti. Significativa la riduzione dell’indebitamento, che passa da 3.8 a 2.9 milioni di euro, mentre il patrimonio netto totale sfiora i 14 milioni di euro.

Ottimo punto di partenza per la nuova stagione estiva, in partenza il 14 giugno, che vedrà una grande novità. Dopo le diverse opere di land art, il maestoso labirinto e il Sentiero dei colori dell’arcobaleno, quest’anno l’area escursionistica si arricchisce di un nuovo sentiero tematico dedicato a TICA-POP, un gallo cedrone con il sogno di imparare a volare, tra installazioni di volatili e di grandi insetti. Un progetto unico e distintivo, realizzato ancora una volta dalla società di progettazione e comunicazione strategica Marevea, che porterà le famiglie ad esplorare la parte più alta del Buffaure.

Nel corso dell’assemblea, il presidente e il consiglio di amministrazione hanno inoltre aggiornato i soci in merito al progetto di fusione per unione tra la società Buffaure e Catinaccio Impianti a Fune S.p.A.. L’aggregazione tra le due realtà rientra nelle linee strategiche del comparto di valle e mira a al riposizionamento strategico del centro Val di Fassa, al miglioramento dei processi organizzativi delle società, al raggiungimento di una maggior forza competitiva e in particolare alla creazione di una società benefit che persegua l’obiettivo di qualità e sostenibilità dell’offerta turistica.