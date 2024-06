FUNIVIA CIAMPAC – VAL DI FASSA (TN) * ESTATE: «OSSERVANDO SI IMPARA, LA STORIA AVVENTUROSA DELLA MARMOTTA MARGOT (DAL 15/6)»

07.47 - venerdì 14 giugno 2024

Osservando si impara. È questo lo spirito che ha dato vita al nuovo entusiasmante percorso tematico del Ciampac, area escursionistica raggiungibile a partire da sabato 15 giugno in telecabina da Alba di Canazei.

Guidati da un libro finemente illustrato da Michela Molinari, i bambini vengono invitati a seguire la storia avventurosa della marmotta Margot che, dopo essersi persa nel bosco, deve ritrovare la strada di casa.

Le diverse tappe ospitano box in legno con dei fori sulle pareti per consentire di “spiare” all’interno e ammirare così perfette riproduzioni della vita dei personaggi che Margot incontra lungo il suo cammino, come il coniglio Anselmo, la formica Cleopatra e l’Olmo riccio. Creazioni realizzate dall’artista Franz Avancini che i bambini sono chiamati ad osservare attentamente per cogliere i dettagli utili a rispondere ai quesiti del libro e imparare al contempo tante curiosità sulla vita delle marmotte.

Tra le novità per l’estate 2024 anche il Sentiero seduto, divertente passeggiata intervallata da una serie di soste davvero originali, come la “panchina felice”, con seduta e schienale a forma di sorriso, o quella per innamorati, progettata per avvicinare chi vi si siede, ma anche il trono per l’abbronzatura a scacchi o quello spremisogni, solo per citarne alcune. Realizzate con legni di antiche baite del territorio dall’artista Marco Nones, che ha progettato la proposta insieme a Beatrice Calamari, rappresentano un progetto ludico e rilassante, che invita grandi e piccoli a fermarsi ed ammirare il paesaggio.

I due nuovi percorsi affiancano il sentiero Sulle tracce di Ciampy, dedicato ai camosci, che si snoda da Sella Brunech (2.428 metri) a Pian de Sele (2.346 metri), e Macchinista al Ciampac, con le riproduzioni dei grandi mezzi della montagna come elicottero, quad, gatto delle nevi. Gli adulti invece avranno anche quest’anno la possibilità di provare Out of the Box: porta in quota le tue emozioni e vivere un’esperienza sensoriale a 360 gradi, attraverso l’attivazione dei cinque sensi.

Nella conca del Ciampac, a disposizione anche i maxi giochi in legno di una volta, come il “forza 4”, il bowling e un entusiasmante minigolf, oltre a tante attività settimanali: dalla passeggiata accompagnata sul sentiero delle marmotte del lunedì agli appuntamenti di yoga vista Sella del martedì, fino all’Aperi nordic del mercoledì, che prevede una camminata in quota con aperitivo al Rifugio Crepa Neigra. Ogni venerdì, invece, è in programma il laboratorio La magia del burro.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visitare il sito www.ciampac.it.