FUNIVIA CIAMPAC E CONTRIN * VAL DI FASSA (TN): «BAGNI DI SUONO E YOGA TRA LE DOLOMITI, UN’OCCASIONE PER RICONNETTERSI CON LA NATURA (31/8)»

Il suono di un gong nel silenzio della natura. Il rumore del mare sussurrato da un ocean drum mentre lo sguardo si perde tra le Dolomiti. Le dolci melodie della shruti box che invitano alla meditazione. E poi campane tibetane, tamburi e un dolce canto per creare un’atmosfera unica e rilassante.

Questi gli ingredienti dei “Bagni di suono” a cura di Evolution Vigolana ASD in programma domenica 31 agosto in Ciampac, area escursionistica raggiungibile in telecabina da Alba di Canazei. Gli appuntamenti, della durata di un’ora e a partecipazione libera, sono previsti alle 11.00 e alle 15.00. Un’occasione per riconnettersi con la natura ed immergersi in sé stessi, favorita anche da due sessioni di yoga, alle 10.00 e alle 14.00.

“Un’attività molto apprezzata – spiega Tullio Pitscheider, presidente Funivia Ciampac e Contrin – che stiamo proponendo da un paio di anni, nella consapevolezza di quanto la montagna possa rappresentare una vera e propria cura per allontanarsi dalla frenesia della quotidianità, rallentare e ritrovare la propria armonia. Una visione che trova concretezza anche nel percorso tematico a tappe “Out of the box, porta in quota le tue emozioni” con cui stimoliamo le persone a fermarsi e riflettere con maggiore profondità sull’esperienza che stanno vivendo in quota”.

Del resto, se yoga e meditazione rappresentano un toccasana per il corpo e la mente, praticarli con vista privilegiata sul Gruppo del Sella regala un inestimabile valore aggiunto.

Gli appuntamenti con il benessere in Ciampac proseguiranno venerdì 12 e sabato 13 settembre con una proposta ancora più particolare, ovvero i “Bagni freddi e di suono”, mentre domenica 14 settembre sarà l’ultimo giorno di apertura estiva degli impianti.

