FUNIVIA CIAMPAC E CONTRIN (VAL DI FASSA) * STAGIONE ESTIVA 2025: «+3% DI VISITATORI RISPETTO AL 2024, IN ARRIVO UNA NUOVA FERRATA»

Si è chiusa lo scorso 14 settembre la stagione estiva al Ciampac, area escursionistica raggiungibile in telecabina da Alba di Canazei, con la conferma di un trend positivo nonostante un luglio caratterizzato da diverse giornate di pioggia. I passaggi hanno registrato un incremento di oltre il 3% rispetto al 2024, che arriva al +24% se si raffronta al 2023, anno in cui ha preso il via il progetto di comunicazione. Numeri che testimoniano la crescente attrattiva di una destinazione che continua a conquistare soprattutto le famiglie.

Successo collegato ad un’offerta sempre più varia che vede soprattutto nei sentieri tematici realizzati negli ultimi due anni un elemento di forte richiamo. Oltre 2.000 i libretti illustrati venduti per accompagnare con storie e giochi dedicati i piccoli esploratori in queste divertenti avventure. Particolarmente apprezzato il Sentiero delle Marmotte e le sue miniature di scene di vita degli animali custodite in box di legno.

Ottimi riscontri anche per il calendario di attività settimanali nei mesi centrali dell’estate, spesso al completo: dalle camminate con accompagnatore di media montagna allo yoga vista Sella, fino ai laboratori legati alla vita in malga con gli animali e all’apicoltura.

La stagione ha inoltre visto la conclusione dei lavori della nuova Ferrata Crepa Neigra, che dal prossimo anno arricchirà l’offerta con un itinerario mediamente facile ma spettacolare. In circa un’ora di percorso, gli appassionati potranno abbracciare l’iconico monolite vulcanico del Ciampac e ammirare scorci mozzafiato sulle Dolomiti, dalla Marmolada al Sella, fino a Sassolungo e Sassopiatto.

La nuova proposta si affianca alla più impegnativa e celebre Ferrata dei Finanzieri sul Colac e promette di richiamare nuovi appassionati e consolidare ulteriormente il ruolo del Ciampac come punto di riferimento per il turismo estivo in Val di Fassa.

Appuntamento dunque al 4 dicembre per la riapertura invernale tra piste, ciaspolate e appuntamenti in quota.