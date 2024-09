FUNIVIA BUFFAURE (TN) * VACANZE ESTIVE 2024: LORENZ, «REGISTRATI PASSAGGI A +6,5%, RISULTATO CHE CI INORGOGLISCE»

09.52 - martedì 24 settembre 2024

Ancora una stagione estiva di risultati positivi per il Buffaure, società di impianti che da Pozza di Fassa conduce nell’omonima area escursionistica.

Nonostante le frequenti piogge, soprattutto a giugno, inizio luglio e fine agosto, sono davvero tante le persone che hanno raggiunto la paesaggistica conca al centro della Val di Fassa durante le proprie vacanze montane, tanto che si è registrato un +6,5% di passaggi.

“Risultato che ci inorgoglisce – commenta Christian Lorenz, presidente società Buffaure – anche perché segna un’ulteriore crescita rispetto all’estate 2023, che per noi è stata la migliore di sempre. Di fatto – precisa – se si paragona l’andamento dell’anno in corso al 2022, l’incremento sale addirittura al +17,5%”.

Un’accelerata riconducibile al percorso di rinnovamento intrapreso attraverso una progettualità pluriennale, che ha favorito la notorietà dell’area e, dunque, la sua frequentazione.

A raggiungere il Buffaure sono soprattutto le famiglie, attratte dalle curiose installazioni artistiche di Franz Avancini e, soprattutto, dal grande labirinto in quota che coinvolge grandi e bambini in rincorse continue lungo i 400 metri di percorso, che hanno generato passaparola, condivisioni social ed eco mediatica.

Molto apprezzato anche il nuovo sentiero tematico dedicato ai colori dell’arcobaleno, studiato per stimolare i più piccoli ad esplorare la conca, tra porte magiche, specchi incantati, scope volanti e la grande bregostana con il suo pentolone. Migliaia i libri illustrati veicolati alle casse per accompagnare le famiglie alla scoperta del percorso.

“Proseguiremo anche il prossimo anno – conclude Lorenz – in questa direzione, aggiungendo un nuovo tassello in linea con le aspettative del nostro pubblico. Una proposta che contribuirà ad arricchire ulteriormente la nostra offerta estiva che siamo certi conquisterà, ancora una volta, sia adulti che bambini”.

Gli impianti riapriranno per l’ultimo weekend sabato 28 e domenica 29 settembre: per l’ultima giornata di apertura, in particolare, il biglietto andata e ritorno sarà proposto a 10 euro e, come sempre, gratuito sotto gli 8 anni. Seguirà la pausa fino alla riapertura invernale del 5 dicembre.