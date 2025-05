FSP – POLIZIA DI STATO / TRENTO * SGOMBERO RAVE PARTY VAL LOMASONA: CORSI, «TRENTA OPERATORI ASSALITI CON PIETRE E BOTTIGLIE, OTTO GLI AGENTI FERITI»

10.30 - sabato 3 maggio 2025

Otto operatori del II Reparto Mobile di Padova feriti in Val Lomasona a Comano Terme*Mentre erano impiegati in un servizio di ordine pubblico finalizzato allo sgombero di un rave party in Val Lomasona, nel territorio comunale di Comano Terme, trenta operatori sono stati attaccati da circa 300 soggetti violenti che hanno lanciato pietre, bottiglie e travi. Per difendersi e per respingere tale inaudita violenza, gli operatori del Reparto Mobile sono stati costretti a un contatto diretto, con conseguente utilizzo di gas lacrimogeni per sedare gli scontri .Nel corso degli scontri, otto operatori del Reparto sono rimasti feriti, riportando contusioni ed escoriazioni; per due di loro si sospettano lussazioni a polsi, mani e spalle.

Questo, come altri episodi di inammissibile ed ingiustificabile violenza devono avere delle conseguenze severe e giuste per chi li ha commessi. Queste le parole del Segretario Provinciale FSP Trento, Patrick Corsi, in merito a quanto accaduto: È doveroso il nostro ringraziamento a tutte le operatrici e gli operatori delle forze dell’ordine che, pur sottoposti ad un continuo bersagliamento di violenza non fisica, ma anche virtuale sulle piattaforme social, continuano con fermezza e serietà a svolgere i loro compiti istituzionali, spesso operando in contesti difficili e pericolosi.Per dare concretezza alla soluzione del problema, occorre la certezza della pena e l’applicazione delle sanzioni previste, in modo che l’impegno ed il sacrificio di chi, come gli operatori del II Reparto Mobile di Padova, in questo caso, non sia vano e sia sempre più efficace nella tutela della comunità.

