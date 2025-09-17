FSI – FERROVIE STATO ITALIANE * REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE: «MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA TRA BORGO VALSUGANA EST E PRIMOLANO, IL 21/0 (9.00-13.50)»

16.57 - mercoledì 17 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE, TRENITALIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA TRA BORGO VALSUGANA EST E PRIMOLANO.

· dalle ore 9 alle ore 13.50 di domenica 21 settembre 2025;

· tra le stazioni di Borgo Valsugana Est e Primolano.

Modifiche alla circolazione ferroviaria dalle ore 9 alle ore 13.50 di domenica 21 settembre 2025 per lavori di manutenzione infrastrutturale della linea ferroviaria programmati da Rete Ferroviaria Italiana tra le stazioni di Borgo Valsugana Est e Primolano, linea Trento – Bassano del Grappa.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia ha riprogrammato il servizio con bus dedicati che effettueranno fermate in tutte le stazioni della linea Trento – Bassano del Grappa. La circolazione ferroviaria fra le stazioni di Trento e Borgo Valsugana Est è interrotta dal 22 febbraio al 9 dicembre 2025 per gli interventi per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico di RFI necessari all’elettrificazione della linea.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21. A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.