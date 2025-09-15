FSI – FERROVIE STATO ITALIANE * LAVORI: «QUADRUPLICAMENTO LINEA FORTEZZA – VERONA, A FORCH COMPLETATO LO SCAVO DELLA TBM»

12.59 - lunedì 15 settembre 2025

La Tunnel Boring Machine (TBM) Barbara ha terminato lo scavo della finestra costruttiva di Forch, nel Lotto 1 “Fortezza – Ponte Gardena”, primo lotto funzionale del quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza – Verona.

Lungo quasi 1.3 km, lo scavo è propedeutico ai lavori della futura galleria di linea a doppia canna “Scalares”. Durante le operazioni, la TBM ha anche posato il rivestimento definitivo, garantendone, di fatto, il completamento. Al termine di tutti i lavori previsti per il quadruplicamento della linea Fortezza – Verona, la galleria di Forch sarà utilizzata come accesso o uscita di emergenza.

Per realizzare gli scavi sono stati impegnati circa 130 operatori divisi in 3 turni giornalieri per 24 ore al giorno, sette giorni a settimana.

I lavori proseguiranno ora con le fasi successive, relative allo scavo delle gallerie (in direzione sud con altre TBM che verranno montate direttamente nel sottosuolo, verso nord con metodo tradizionale) dove, a opera completa, circoleranno i treni.