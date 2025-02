“FSA BIKE FESTIVAL RIVA DEL GARDA“ * STAGIONE CICLISTICA OFF-ROAD: «UN’AREA ESPOSITIVA RINNOVATA E SEMPRE PIÙ ACCOGLIENTE, PER L’EDIZIONE 2025»

17.10 - martedì 11 febbraio 2025

CON UNA NUOVA AREA EXPO IL BIKE FESTIVAL SARÀ ANCORA PIÙ BELLO

L’evento che apre la stagione ciclistica off-road rimodella la propria area espositiva spostandosi ancora più vicino al lungolago e in un ambiente verde con vegetazione e alberi a far da cornice agli stand degli espositori.

I recenti sviluppi intorno alla nuova configurazione di FSA Bike Festival Riva del Garda hanno accelerato il processo di ridisegno del layout espositivo in vista dell’edizione 2025, che viene confermata dal 1° al 4 maggio. E in tal senso gli organizzatori hanno lavorato, in stretta collaborazione con il Comune di Riva del Garda, a una nuova area Expo che partendo da buona parte dello storico spazio si estenderà a lambire le rive del lago. Lo studio e il disegno della nuova planimetria sono stati pensati per far vivere ancora una volta a espositori, visitatori e partecipanti l’atmosfera unica e coinvolgente che da trent’anni si respira durante l’evento clou del Garda Trentino. FSA Bike Festival Riva del Garda si conferma il kick-off dell’apertura della stagione bike in una location ancora più suggestiva perché immersa in un contesto verde, tra alberi e vegetazione, e caratterizzata da una maggiore vicinanza alle rive del lago.

«Come organizzatori, attendiamo con entusiasmo la 31ª edizione del Bike Festival perché, dopo il grande successo del 2024, abbiamo molto da offrire a espositori, visitatori e partecipanti alle gare. L’adeguamento logistico di una parte dell’area dell’evento ci consentirà di avvicinarci ancora di più alla riva del Lago di Garda, migliorando l’esperienza degli 80.000 appassionati attesi per l’evento – ha dichiarato Oskar Schwazer, Direttore Generale di Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A – e non vediamo l’ora di scoprire insieme a loro le novità dell’industria, testare le biciclette sui trail del territorio e seguire le gare fianco a fianco con l’élite mondiale del ciclismo off-road».

NOVITÀ PER GLI ESPOSITORI: IL FUTURE SUMMIT

Prosegue incessante il lavoro degli organizzatori per arricchire il programma di FSA Bike Festival Riva del Garda 2025. Gli espositori non solo potranno presentare i loro prodotti più recenti ai fan della bicicletta provenienti da tutta Europa, ma avranno anche l’opportunità di partecipare al nuovo Future Summit, una vera e propria tavola rotonda sul tema dell’intelligenza artificiale applicata al settore del ciclismo. Per gli addetti ai lavori, l’evento che si terrà nei giorni precedenti l’apertura del Festival sarà un’occasione per ascoltare l’opinione di voci di rilievo del settore su uno degli argomenti di maggior interesse nell’industria contemporanea.

BIKE FESTIVAL AWARD

Le aziende espositrici possono ancora inviare la propria candidatura al Bike Festival Award, la seconda edizione dell’iniziativa che vuole premiare i migliori modelli tra MTB Fully, E-MTB, Gravel e E-Gravel della stagione 2025. È previsto anche un premio speciale per la bici con la funzione più innovativa. Le iscrizioni per il Bike Festival Award sono ancora aperte fino al 21 febbraio 2025, sul sito https://www.bikefestivalriva.com/it/programma/award.

NOVITÀ PER I VISITATORI: MTB SCHOOL CON SKILL AREA e EMTB MARATHON

Come ogni anno, FSA Bike Festival di Riva del Garda non deluderà le attese degli appassionati, a partire dai quattro tour guidati giornalieri che partiranno dall’area Expo per coloro che vogliono scoprire il Garda Trentino in sella alla propria bici. Una novità dell’edizione 2025 è la MTB School, una sessione tecnica nella nuova Skill Area del Parco Busatte, adatta ai ciclisti di tutti i livelli che intendono migliorare la loro tecnica sui sentieri. Senza dimenticare le quattro gare in programma: la Bike Marathon – che da quest’anno, oltre alle tre classiche gare, vedrà una nuova proposta anche per gli appassionati di E-MTB – la MAXXIS Gravel Garda Trentino, la Bosch eMTB Challenge e il Junior Trophy. Ma soprattutto il cuore del Festival, l’area test con oltre 1.500 mountain bike, e-mountain bike, gravel bike e altri modelli di bici. In sintesi, la più grande bike expo all’aperto d’Europa!