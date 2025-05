FSA BIKE FESTIVAL RIVA DEL GARDA * MOUNTAIN BIKE; «CONCLUSA LA 31ESIMA EDIZIONE CON 80 MILA VISITATORI, 350 BRAND E 2.500 ATLETI»

16.10 - domenica 4 maggio 2025

FSA Bike Festival Riva del Garda 2025: un’altra grandiosa edizione! Si è conclusa la 31esima edizione di FSA Bike Festival Riva del Garda. Con i suoi 350 brand in esposizione e un’affluenza di più di 80.000 persone, ha confermato di essere l’evento di riferimento per la stagione internazionale della mountain bike.

Oggi pomeriggio è calato il sipario su FSA Bike Festival Riva del Garda, con la quarta e ultima giornata tutta dedicata allo Scott Junior Trophy, dove i campioni di domani hanno potuto dimostrare le proprie capacità sulla mountain bike. La manifestazione si è svolta al Parco Miralago, dove bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni si sono misurati in un percorso ad anello.

Nello stesso tempo, gli organizzatori hanno tracciato un primo bilancio dell’evento che è risultato unanimemente positivo, e sono i numeri a dirlo: con un totale di più di 80.000 visitatori e oltre 2.500 iscritti alle gare, FSA Bike Festival Riva del Garda è stato ancora una volta un grande successo! La nuova location, a due passi dal lago e immersa nel verde, ha conquistato le 200 aziende espositrici e naturalmente i visitatori, sia per la facilità di accesso consentito dal nuovo layout che dal contesto.

Tra i momenti salienti di questi giorni di sole e off-road, il Bike Festival Riva Future Summit dove si è parlato di AI applicata allo sport, la consegna dei Bike Festival Award per le migliori mtb e gravel dell’anno e ovviamente le imperdibili gare, come la Bike Marathon, la MAXXIS Gravel Garda Trentino e la Bosch eMTB Challenge.

A completare l’esperienza le specialità culinarie del territorio, tra cui il piatto ufficiale del Bike Festival curato dallo chef stellato Peter Brunel, e le feste come il Red Bull Summer Vibes e il Bike Festival Party.

“In questi giorni abbiamo accolto la community europea della bici, offrendo all’industria una piattaforma ideale. Non sono mancati eventi collaterali di grande richiamo, accompagnati da un meteo eccezionale. E nonostante alcune sfide organizzative, il team è riuscito a realizzare la migliore edizione di sempre.”, ha dichiarato soddisfatto Oskar Schwazer, General Manager di Garda Trentino.

Infine, gli organizzatori hanno annunciato anche la nuova data per il prossimo anno: il 32° FSA Bike Festival Riva del Garda si svolgerà nuovamente a inizio stagione dal 1 al 3 maggio 2026.

Photo Credit: Archivio Foto Garda Dolomiti Spa