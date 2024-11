“FSA BIKE FESTIVAL RIVA DEL GARDA 2025“ * CICLISMO: «L’APPUNTAMENTO OFF-ROAD, ATTESI 200 ESPOSITORI E 400 MARCH (1-4/5)»

08.51 - mercoledì 27 novembre 2024

Il grande happening del ciclismo off-road ritorna a Riva del Garda dall’1 al 4 maggio 2025: aperte le iscrizioni alla Bike Marathon e alla Maxxis Gravel Garda Trentino. Gli espositori possono già registrarsi per l’area EXPO. FSA Bike Festival Riva del Garda si prepara alla 31ª edizione al grido di “Riding freedom”, ancora una volta con il supporto di Full Speed Ahead (FSA) che rimarrà protagonista in qualità di title sponsor dell’evento che dà il via alla stagione off-road.

Dall’1 al 4 maggio 2025, nell’area EXPO di Riva del Garda sono attesi più di 200 espositori e 400 marchi. Oltre a poter ammirare le novità e i migliori prodotti delle principali aziende nel mondo del ciclismo, i visitatori – più di 80.000 nell’edizione passata – avranno la possibilità di testare le biciclette delle aziende espositrici sui trail del Garda Trentino: dalle mountain bike alle bici gravel, comprese le proposte elettriche.

BIKE MARATHON E MAXXIS GRAVEL GARDA TRENTINO: ISCRIZIONI APERTE

Come ogni anno, il momento agonistico clou del FSA Bike Festival Riva del Garda sarà la Bike Marathon, la prova mountain bike in programma sabato 3 maggio con partenza dal centro storico di Riva del Garda e arrivo all’area EXPO. A disposizione dei partecipanti tre percorsi di diversa difficoltà. La gara principale è la Ronda Extrema di 82,77 chilometri e 3.434 metri di dislivello, in calendario UCI come prova di categoria C1, dedicata naturalmente ai biker allenati, attirati anche dalla possibilità di guadagnare preziosi punti in classifica.

Gli altri due percorsi sono rivolti ai concorrenti che ricercano distanze e dislivelli alla propria portata: la Ronda Grande (59,56 km, 2.406 m di dislivello) per ciclisti esperti; la Ronda Piccola (30,67 km, 1.065 m di dislivello) per chi vuole divertirsi godendosi i panorami del Lago di Garda.

Tutti i percorsi della Bike Marathon sono aperti sia ai ciclisti tesserati per la federazione nazionale che agli amatori, è possibile registrarsi su www.bikefestivalriva.com/it/gare/bike-marathon