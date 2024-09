FRANZOIA (PD TRENTINO) * AUTO A PROPULSIONE ELETTRICA: «LA GIUNTA PAT HA FINALMENTE DELIBERATO L’ESTENSIONE DELL’AGEVOLAZIONE, FINO AL 31 DICEMBRE 2024»

12.05 - martedì 3 settembre 2024

Questa è proprio la Giunta provinciale delle “innovazioni”. Per insondabili ragioni, la stessa sembra aver deciso, da tempo, di non rispondere, come previsto dal Regolamento interno del Consiglio provinciale, alle interrogazioni delle opposizioni, ma di dare talora corso alle richieste formulate dai Consiglieri di minoranza. Il caso dell’interrogazione n. 467, presentata dalla Cons. Maria Chiara Franzoia del PD del Trentino è, in proposito, eclatante.

Nelle scorse settimane infatti la Cons. Franzoia aveva presentato quell’interrogazione, volta a conoscere le ragioni della delibera n. 861 con la quale la Giunta provinciale sospendeva i contributi pubblici per l’acquisto di automobili a propulsione elettrica a partire dalla data del 18 giugno 2024. La delibera era peraltro datata 17 giugno e quindi il valore e l’incidenza della stessa si commentavano da soli.

La Cons. Franzoia sollevava quindi la questione, ottenendo infine un’attenzione indiretta della Giunta provinciale che, il 30 agosto scorso, ha finalmente deliberato l’estensione dell’agevolazione provinciale, fino al 31 dicembre prossimo, anche per chi abbia immatricolato veicoli elettrici oltre il termine del 18 giugno, inizialmente previsto.

Una volta tanto, insomma, il buon senso pare aver prevalso sulle interpretazioni burocratiche a vantaggio di molti acquirenti, attenti al delicato tema della salvaguardia dell’ambiente e della mobilità sostenibile.

Mariachiara Franzoia

Consiglio Provincia autonoma Trento (Pd)