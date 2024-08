FRANZOIA (PD) – MOZIONE * TRENTINO – INFORMAZIONE LOCALE: «PICCOLA EDITORIA, SI INCREMENTI LA DOTAZIONE FINANZIARIA»

09.28 - martedì 27 agosto 2024

Oggetto: Sostegno alla piccola editoria e all’informazione locale. “La democrazia è anzitutto, conoscenza. È contesto nel quale avviene il confronto fra le idee e si esercita il diritto a manifestarle e testimoniarle. Alla libertà di opinione si affianca la libertà di informazione, cioè di critica, di illustrazione di fatti e di realtà. Si affianca, in democrazia, anche il diritto a essere informati, in maniera corretta. Informazione, cioè, come anticorpo contro le adulterazioni della realtà.

Operare contro le adulterazioni della realtà costituisce una responsabilità, e un dovere, affidati anzitutto ai giornalisti. Garanzia di democrazia è, naturalmente, il pluralismo dell’informazione”. Sono alcuni stralci del discorso tenuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’incontro con i componenti dell’Associazione Stampa Parlamentare, i Direttori dei quotidiani e delle agenzie giornalistiche e i giornalisti accreditati presso il Quirinale per la consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione Stampa Parlamentare nel giugno scorso.

E prosegue Mattarella: “A questo valore le istituzioni della Repubblica devono rivolgere la massima attenzione e sostegno. È inevitabile tener conto della evoluzione tecnologica che ha mutato radicalmente diffusione e fruizione delle notizie. Ai giornali, alla stampa, alla radio e alle tv, si sono affiancate oggi le piattaforme digitali, divenute principali responsabili della veicolazione di contenuti informativi”.

La l.p. 18/2016 “Interventi di promozione dell’informazione locale” è stata approvata otto anni fa con l’obiettivo di sostenere un settore, quello dell’editoria locale, che ha subito e subisce tuttora una profonda crisi economica e finanziaria, oltre ad essere interessato da una profonda rivoluzione digitale che ha mutato il modo di fare informazione. Una situazione che ha portato alla perdita di posti di lavoro con la conseguenza non meno

importante di limitare il pluralismo dell’informazione e la diffusione, gratuita e non, di contenuti informativi di interesse locale per incrementare la conoscenza della realtà istituzionale, sociale, sanitaria, economica e culturale del territorio provinciale, nonché la valorizzazione delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra.

Investire nell’editoria, specie quella più piccola, è fondamentale per garantire i valori compiutamente elencati nella Costituzione italiana, tra cui la pluralità delle voci e la libera informazione e, se si considera una realtà come il Trentino, la piccola editoria ha moltissime difficoltà da superare, tra le quali la reperibilità sul mercato delle risorse economiche che derivano da vendite ed entrate pubblicitarie. Questo risulta ancora più difficile per l’editoria elettronica, settore dove tanti giornalisti (molti dei quali licenziati delle imprese editoriali in crisi) grazie al digitale si sono reinventati, con idee nuove ed originali, ma che da sole non bastano per sopravvivere. Non da ultimo ha pesato ulteriormente sui costi, come per tutti gli altri settori, l’aumento dell’inflazione, del costo dei materiali e dell’energia.

Alcune regioni per sostenere l’editoria, soprattutto quella piccola e indipendente, hanno attivato dei bandi per dare loro sostegno, sia economico che volto a sviluppare l’innovazione tecnologica. A quest’ultimo riguardo, da evidenziare un bando della Regione Toscana che intende sostenere le imprese direttamente interessate a processi di innovazione, come quelli editoriali delle micro, piccole e medie imprese, con sede operativa in Toscana, rivolto alle emittenti televisive in ambito digitale terrestre, emittenti radio via etere e quotidiani, agenzie e periodici on line. Il bando prevede uno stanziamento di 1,5 milioni per finanziare fino all’80% delle spese complessivamente sostenute ritenute ammissibili l’acquisto di impianti, hardware, software, strumentazione tecnica e attrezzature tecnologiche necessarie alla realizzazione di progetti, brevetti, licenze, spese per servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza software, spese per attestazione revisore in fase di rendicontazione.

L’auspicio è che anche la Provincia di Trento intervenga al più presto aumentando la dotazione finanziaria a favore del settore, così come già auspicato da un ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio provinciale la scorsa legislatura, considerata anche la raccomandazione CM/Rec(2022)4 approvata dal Consiglio d’Europa il 17 marzo 2022 e rivolta ai 46 stati membri per sostenere il giornalismo nell’era digitale per il suo ruolo democratico, allestendo un bando specifico che sostenga economicamente l’aggiornamento tecnologico soprattutto della piccola editoria indipendente.

Viste le delibere attuative della l.p. 18/2016 (293 del 23.02.2017, successivamente modificata con la n. 1603 del 18.10.19 e n. 2272 del 22.12.20), che definiscono i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge medesima, sino ad arrivare alla deliberazione n.1666 del 15 settembre 2023, che introduce ulteriori e nuove modalità di concessione ed erogazione dei contributi.

Vista inoltre la nuova disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore, c.d. de minimis, in vigore dal 1° gennaio 2024, il cui nuovo regolamento 2023/2831 sostituisce il precedente regolamento 2013/1407 e – tenendo conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni e degli sviluppi previsti – incrementa il massimale per gli aiuti “de minimis” e consente agli stati di sostenere alcuni settori con aiuti di modesta entità senza dover attendere l’autorizzazione della Commissione europea e quindi velocizzando le procedure.

Tutto ciò premesso il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale a:

1. incrementare la dotazione finanziaria a favore del settore della piccola editoria stabilita dalla legge provinciale 18/2016, visto anche l’aggiornamento europeo della disciplina “de minimis”, comunque nei limiti del bilancio attualmente in esame, ma anche in prospettiva;

2. nell’ambito dell’attuazione della legge provinciale 6/2023 (Interventi a sostegno del sistema economico trentino), prevedere interventi adeguati anche a favore delle imprese editoriali, utilizzando a tal fine gli stanziamenti di bilancio;

3. nella delibera attuativa della legge provinciale 18/2016 (n. 1666 del 2023), modificare in aumento le soglie minime e massime e i punteggi sui quali viene fissato il contributo, anche al fine di dare più spazio per assunzioni di nuovo personale;

4. aggiungere ai criteri per la definizione dei contributi in questione un punteggio relativo alla implementazione degli investimenti tecnologici.

Mariachiara Franzoia