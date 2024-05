FRANZOIA (PD) – INTERROGAZIONE * MIGRANTI: «FAMIGLIE CON MINORI, LA GIUNTA PAT INTENDE FARSI CARICO ECONOMICAMENTE DELL’ACCOGLIENZA?»

09.01 - venerdì 31 maggio 2024

Da tre anni il Comune di Trento sta sostenendo 15 famiglie composte in prevalenza da mamme con figli sotto i 18 anni, pagando una struttura che le ospiti per evitare che finiscano letteralmente sotto i ponti. Sono circa 50 persone, di cui 5 residenti a Trento, sostenute attraverso il Fondo solidarietà Città di Trento, una voce di bilancio ormai azzerata. E’ un trend in crescita quello dei nuclei familiari senza alloggio contati negli ultimi due, tre anni. Ci sono famiglie in attesa di un percorso di accoglienza, persone già inserite oppure altre sotto sfratto.

E sul fronte della prima accoglienza la Giunta non interviene come dovrebbe; su 1200 percorsi di accoglienza i dati dicono che la Provincia ne ha tagliati circa la metà. L’accoglienza e l’alloggio dei nuclei familiari di migranti con minori è di competenza provinciale ma negli ultimi anni ha pesato interamente sul comune di Trento che sempre ha fatto la propria parte ma che ora si trova nell’impossibilità di reperire i fondi per sostenere le spese.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere se e come intenda farsi carico amministrativamente ed economicamente dell’accoglienza di bambini e delle loro madri che arrivano sul territorio provinciale e dunque chiedono e meritano l’attenzione non solo e unicamente del Comune di Trento.

Mariachiara Franzoia

Consiglio Provincia autonoma Trento (Pd del Trentino)