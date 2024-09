FRANZOIA (PD) * INTERRAMENTO FERROVIA: «LA GIUNTA PAT NON HA INTERESSE AD INTERVENIRE A PERGINE, TERZO COMUNE DEL TRENTINO PER ABITANTI»

10.58 - venerdì 13 settembre 2024

Finalmente abbiamo la risposta definitiva e chiara di questa Giunta sulle intenzioni dell’interramento della ferrovia di Pergine che non si farà mai. E’ sorprendente quanto scrive l’assessore Gottardi in risposta ad una interrogazione presentata dalla consigliera Mariachiara Franzoia, semplicemente sottoscrivendo gli elementi forniti dagli uffici tecnici.

Non ci sono le risorse per un’opera come quella che i perginesi chiedono fortemente da anni e che se non verrà fatta ora, non potrà ragionevolmente essere fatta mai più.

Prendiamo atto che la Giunta, a differenza di quanto fatto giustamente in altri Comuni del Trentino anche più piccoli, non ha interesse ad intervenire a Pergine, terzo Comune del Trentino per abitanti. La linea ferroviaria taglia in due la città e le due zone sono collegate attraverso passaggi a livello a raso ed un sovrappasso che condizionano pesantemente il movimento dei cittadini perginesi.

Ci sarà sicuramente l’occasione di ritornare sull’argomento fondamentale per la comunità di Pergine perché non è accettabile che la Giunta non intervenga almeno per l’interramento di due passaggi a livello centrali in modo da permettere un miglior deflusso del traffico.

Mariachiara Franzoia

Consiglio Provincia autonoma Trento (Pd del Trentino)