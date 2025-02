FRANCESCO AGNOLI * AMMINISTRATIVE: «NIENTE CORSA A SINDACO DI TRENTO, MA SOSTEGNO AL PATT»

19.28 - mercoledì 19 febbraio 2025

Riguardo alla notizia comparsa oggi su vari giornali trentini di una mia possibile candidatura a sindaco di Trento per il PATT, ringrazio per l’attenzione dedicatami ma essa è destituita di ogni fondamento.

Cinque anni orsono, come amico del defunto Rodolfo Borga e responsabile della cultura del partito Civica Trentina, cofondai la lista Si può fare per provare a mantenere in vita il progetto di Borga. Allora la tentazione di fare personalmente il candidato sindaco, anche su sollecitazione di vari amici, fu da me accantonata nella coinvinzione che chi vuole mettersi alla guida, deve anzitutto mostrare, agli amici che lo accompagnano, che sa fare un passo indietro e non utilizzare il progetto per i propri scopi personali. Troppe volte i partiti, soprattutto quelli piccoli, nascono come taxi per sostenere un singolo personaggio (e così, poi, muoiono).

Decisi allora di candidare Silvia Zanetti, nonostante la contrarietà di alcuni cofondatori, sperando fosse il primo passo di un progetto di lungo respiro. Così non è stato, per svariati motivi. Oggi mi riconosco nel PATT perché il più vicino alla sensibilità dello stesso Rodolfo, ed anche alla mia: un partito di centro, moderato, che ha una sua autonomia di movimento rispetto alle logiche romane e che mi sembra stia facendo un ottimo lavoro anche in Provincia. Farò dunque il possibile per appoggiare il candidato che il partito sceglierà, in una logica di servizio a cui sono abituato dalla mia provenienza più vera, che è quella del volontariato, sociale e culturale, e non quella politica.

Francesco Agnoli