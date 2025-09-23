Popular tags:
FP CGIL – FP CISL -EE.LL UIL FPL / TRENTINO * APRAN: «FIRMATE LE IPOTESI CONTRATTUALI DEL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE ED ACCORDI DI SETTORE PAT – COMUNI E COMUNITÀ – APSP – COMPARTO AUTONOMIE LOCALI»

17.35 - martedì 23 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Nel pomeriggio di oggi 23.09.2025, presso l’APRAN sono state sottoscritte le ipotesi degli Accordi Contrattuali del N.O.P. ( Nuovo Ordinamento Professionale ) ed Accordi di Settore della PAT, Comuni e Comunità, APSP.

Accordi epocali che hanno raggiunto lo scopo, dopo due anni di lunghe trattative, da parte delle Segreterie Confederali di CGIL FP, FP CISL e UIL FPL EE.LL., di dare risposte e valorizzazione ai 14.000 dipendenti, lavoratrici e lavoratori del Comparto Autonomie Locali Trentine.

I risultati ottenuti verranno illustrati in Assemblea Generale Confederale dedicata a tutti i settori del Comparto, per garantire ampia informazione e discussione.

 

