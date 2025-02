FORZA ITALIA – TRENTINO * TERRITORIO: FLAVIO TOSI, «VOGLIAMO TORNARE AD ESSERE IL PUNTO DI RIFERIMENTO DELL’ELETTORATO»

10.53 - lunedì 10 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Prima uscita pubblica, ieri a Trento, dell’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi nella nuova veste di commissario regionale del Trentino Alto-Adige e commissario provinciale di Trento. Tosi ha riunito i dirigenti e gli amministratori trentini del partito all’Hotel America. Obiettivi: potenziare Forza Italia in tutto il territorio della Provincia autonoma di Trento, già con uno sguardo alle elezioni comunali del capoluogo a maggio.

Presenti con Tosi, i consiglieri comunali di Trento Vittorio Bridi e Antonio De Leo, il Sindaco di Avio Ivano Fracchetti, esperti amministratori come Sergio Divina, Claudio Civettini e Maristella Puglisi e il responsabile Seniores di Fi Diego Fadanelli.

“Ci stiamo riorganizzando per accrescere il radicamento del partito nei territori, vogliamo tornare a essere il punto di riferimento dell’elettorato moderato e concreto del centrodestra, un elettorato che non vuole la politica urlata, ma chiede una classe dirigente preparata e pragmatica”, ha detto Tosi. Il quale poi ha parlato delle imminenti elezioni comunali: “Sappiamo che è una sfida difficile, per questo affrontarla divisi come coalizione sarebbe sbagliato. Cercheremo di tenere unito tutto il centrodestra, senza pretendere nulla come partito”.