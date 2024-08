FORTE POZZACCHIO (TN) * “UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE“: «PIC NIC AL TRAMONTO E VISITA IN NOTTURNA AL CHIARO DI LUNA (17/8 ORE 19.30)»

07.53 - lunedì 12 agosto 2024

Terzo appuntamento della stagione dedicato alla visita in notturna al forte. Sabato 17 agosto ti aspettiamo per la suggestiva visita in notturna al chiaro di luna con inizio alle ore 21.00.

Dalle 19.30 puoi gustare il pic nic al tramonto negli spazi verdi del Forte con una selezione di prodotti a km 0.

Biglietto di ingresso e visita accompagnata notturna. Seleziona la data di tuo interesse al momento dell’acquisto.

E se vuoi trascorrere la tua serata dal tramonto alla notte, puoi aggiungere anche le bag pic nic dedicate al tramonto al forte!

LINK