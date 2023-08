FORTE POZZACCHIO (TN) * ” STELLE AL FORTE “: « INCONTRO NOTTURNO CON GLI OSSERVATORI ASTRONOMICI, PER SCRUTARE LA VOLTA CELESTE (19/8 – 21.00) »

08.34 - mercoledì 16 agosto 2023

Stelle al Forte, sabato 19 agosto 2023 – ore 21.00. Forte Pozzacchio (a Trambileno -Tn) è uno degli osservatori astronomici naturali più indicati per scrutare la volta celeste notturna. Quassù non arriva l’inquinamento luminoso prodotto dalle città e permette di vedere il cielo come in pochi altri luoghi. Guidati dagli esperti della Fondazione Museo Civico di Rovereto potremmo scoprire le costellazioni e i pianeti che illuminano la notte.

E dalle 19.30 ti aspettiamo per un gustoso pic nic da assaporare al tramonto, in attesa dell’arrivo delle stelle! Prenota ora il tuo posto a questa esperienza gratuita realizzata in collaborazione con il Comune di Trambileno.

Nella pagina dedicata alla prenotazione puoi acquistare anche le bag pic nic scegliendo tra le soluzioni tradizionale, vegetariana e per bambini.