FORTE POZZACCHIO * NOTTE DI S. LORENZO: «POSSIBILE SCEGLIERE TRA DUE PERCORSI DI DEGUSTAZIONE, “ROCCIA” E “STELLE“»

17.47 - martedì 6 agosto 2024

Vino e musica sotto le stelle al Forte Pozzacchio. Degusta i vini del territorio e lasciati trasportare dal suono dei vinili e dal groove del dj-set.

La notte di San Lorenzo, il suggestivo Forte Pozzacchio aprirà le sue antiche porte per un evento unico che unisce la passione per il buon vino, la gastronomia locale e la musica.

Sarà possibile degustare una selezione di vini locali con abbinamenti gastronomici presentati con cura dai produttori. Mentre i sapori e gli aromi solleticheranno i palati dei visitatori, l’atmosfera sarà resa ancora più magica dalle note calde e avvolgenti della musica su vinile proposta da Mobororè, duo di giovani artisti.

Forte Pozzacchio, con le sue mura cariche di storia e il panorama mozzafiato, offrirà la cornice perfetta per una serata indimenticabile, dove vino e musica si incontrano. Ma ciò che renderà questa notte davvero speciale sarà lo spettacolo naturale delle stelle cadenti che sarà possibile ammirare dalla terrazza del forte.

Il biglietto comprende 4 degustazioni con abbinamenti gastronomici, l’entrata al forte e all’evento con dj-set. Sarà possibile scegliere tra due percorsi di degustazione, percorso “Roccia” e percorso “Stelle“, i quali avranno una selezione di vini differenti.

Sarà possibile poi acquistare in loco più calici di vino e/o bottiglia oltre a quelli in degustazione per proseguire con la serata a ritmo di vinili.

Percorso “Roccia”

Vivallis – TrentoDoc Brut 2020

Sondelaite – IERI TrentoDoc dosaggio zero

Cadalora – Buontempo Pinot Nero Rosato 2023

Vitivinicola Secchi – Corindone 2021 IGT Vigneti delle Dolomiti Rosso

Percorso “Stelle”

Balter – TrentoDoc Nature

Feudo Castel Bazom – Feudo Castel Bazom Bianco

Longariva – Tre Cesure Longariva

Mori Colli Zugna – TrentoDoc Brut San Mauro

Non fartelo raccontare, prenota qui il tuo biglietto!

Inoltre è possibile prenotare la visita accompagnata del forte in notturna ad un costo aggiuntivo.

N.B.: Il Forte, incastonato nel cuore delle montagne, vi attende per un evento unico: lasciate l’auto al parcheggio principale in località Pozzacchio e godetevi una facile passeggiata di 15 minuti verso il sound.