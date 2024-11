FONDAZIONE VRT * TRENTINO – 13MO BANDO “TRANSIZIONE ENERGETICA”: «300 MILA EURO, PER IL SOSTEGNO AI 10 PROGETTI SELEZIONATI»

13.54 - sabato 23 novembre 2024

Fondazione Vrt spinge la “Transizione energetica” del Trentino. Dal 13° bando 300 mila euro per il sostegno ai 10 progetti selezionati

Obiettivo: risparmio energetico, stoccaggio e mobilità sostenibile.

Ridurre i rifiuti delle bottigliette di plastica e supportare la produzione di energia pulita tramite l’idrogeno: un nuovo progetto di ricerca del Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica dell’Università di Trento combina queste due azioni per generare risparmio energetico, stoccare l’energia e promuovere così una mobilità sostenibile. E’ uno degli 10 progetti scelti per essere sostenuti nel 13° Bando “Transizione Energetica” della Fondazione per la Valorizzazione della Ricerca Trentino che ha raccolto 15 diverse idee su questo tema.

«Obiettivo di questo bando è quello di agevolare, incentivare ed implementare l’applicazione di tecnologie, brevetti, invenzioni, know-how e competenze sviluppate e/o valorizzate in Trentino – commenta il presidente della Fondazione Vrt, Claudio Cainelli -. Il bando prende in considerazione progetti tecnologici innovativi di impatto per il Trentino, riferiti a tre macroaree. Il risparmio energetico: per ridurre le emissioni occorre ridurre i consumi energetici, migliorando l’efficienza dei processi produttivi e adottando sistemi di recupero di energia; lo stoccaggio dell’energia: per valorizzare appieno la generazione rinnovabile, che per sua natura è tipicamente non programmabile, è necessario prevedere anche un’adeguata capacità di immagazzinamento con sistemi di stoccaggio sempre più efficienti; la mobilità elettrica: utilizzo di forme di trasporto ecologiche alimentate ad energia elettrica».

La valutazione dei progetti presentati ha portato ad una scrematura ma il sostegno garantito da Vrt è di circa 300 mila euro per i 10 progetti. E porterà ben presto, già nell’arco di sei mesi, a toccare con mano i primi risultati di queste ricerche.

Un altro filone di ricerca valorizzato da questo bando, come detto, è lo stoccaggio dell’energia. Sapevate per esempio che gli edifici sono responsabili del 40% del consumo energetico globale? Ma se potessimo trasformare le pareti, le tramezze, i solai stessi in batterie termiche potremmo migliorare? Un team multidisciplinare del Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università di Trento sta rivoluzionando i materiali da costruzione combinando gli scarti delle ceramiche e materiali a cambiamento di fase polimerici, con l’innovativa tecnologia di Cold sintering che riduce i consumi dell’80% per la produzione di tecnoceramici. I materiali accumulano calore durante il giorno e lo rilasciano di notte, creando un ciclo naturale di climatizzazione che riduce drasticamente i consumi energetici. Anche questa idea che l’Ateneo sta sviluppando insieme alla ditta Tassullo sarà sostenuta dai fondi di Vrt.

C’è spazio anche per le imprese che costruiscono il loro sviluppo sulla ricerca. RailEvo è una di quelle che sono state scelte questa volta per essere sostenute dal bando. Il loro progetto è un sistema di trasporto multimodale su rotaia e gomma composto da veicoli da 4-6 posti a guida autonoma, linea e stazioni dedicate. E’ in grado di offrire un servizio on-demand sempre attivo da/a qualsiasi stazione presente sulla linea. Un sistema caratterizzato da un’alta capacità e versatilità di traffico, da una altissima efficienza energetica, bassissimi costi di esercizio, e da una infrastruttura piccola e leggera larga circa 3,5 metri, come una pista ciclabile.