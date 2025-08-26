FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI * PIEVE TESINO: «VISITA GUIDATA SPECIALE ALLA MOSTRA “PREGHIERE DI VETRO – LEGGENDE PER VIA“, SABATO 30/8 (16.00)»

18.21 - martedì 26 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Preghiere di vetro. Leggende Per Via. Una visita guidata speciale insieme ai curatori. Sabato 30 agosto, alle 16, si terrà una visita guidata speciale alla mostra Preghiere di vetro. Leggende Per Via al Museo Per Via di Pieve Tesino. I curatori Mauro Neri, Silvia Vernaccini e l’artista Luigi Ballarin accompagneranno i visitatori in un viaggio tra le leggende e i colori dell’Europa orientale, sulle orme degli ambulanti mòcheni che nell’Ottocento raggiunsero la Transilvania rumena. La visita è gratuita compresa nel prezzo del biglietto. Non serve la prenotazione.

La mostra

Inaugurata lo scorso 18 luglio e aperta fino all’11 gennaio 2026, la mostra Preghiere di vetro. Leggende Per Via è un percorso tra arte e letteratura popolare che racconta di un’altra esperienza d’ambulantato rispetto a quella tesina. L’esposizione, infatti, prende spunto dalle storie dei kròmeri, gli ambulanti della valle dei Mòcheni che ogni anno, nel periodo autunnale, partivano dalla loro terra in cerca di fortuna. Vendevano di tutto, dagli utensili per la merceria alle pietre focaie, dalle stampe devozionali alle icone di vetro, e tornavano nel calore delle loro famiglie solo per il periodo di Pasqua.

Gli itinerari percorsi dai kròmeri lungo le strade dell’Impero asburgico li portarono soprattutto verso l’Europa orientale, sino alla regione romena della Transilvania. Ed è proprio da questi approdi, che aprivano a loro volta nuovi mondi di conoscenze reciproche e amicizie, che nasce l’idea di questa mostra ideata da Mauro Neri, Silvia Vernaccini e Luigi Ballarin. Per trovare conforto dal freddo dell’inverno, i mòcheni cercavano ospitalità nelle famiglie contadine della Transilvania e qui nascevano nuove occasioni di incontro e condivisione di storie, oltre che di manufatti come le icone dei santi dipinte su vetro. La nostalgia di casa dei commercianti veniva alleviata non solo dall’accoglienza di questa nuova comunità, ma anche dalle voci che, attorno al fuoco, raccontavano leggende consolidate nella memoria popolare. Alcune mai sentite prima, altre invece molto familiari, con protagonisti dai nomi simili e trame sovrapponibili, al punto che con poche varianti si sarebbero potute ascoltare nei filò delle valli trentine.

Lo scrittore Mauro Neri, raccoglitore e divulgatore di leggende trentine, ha guardato a questo scambio culturale inedito come a una possibilità per ragionare sui punti che uniscono le trame dei viaggi ambulanti e della cultura europea. Ha ideato quindi un percorso di “narrative popolari” tra il Trentino e la Romania ed ha affidato al pittore veneziano Luigi Ballarin, infaticabile viaggiatore contemporaneo sulle strade balcaniche e mediorientali, il compito di tradurre in immagini e colori quel patrimonio immateriale. Il percorso che prende vita nella prima parte della mostra è quindi un rimando continuo tra le parole raccolte da Neri e i colori e i volti tracciati da Ballarin, alla ricerca di storie e miti dell’immaginario mòcheno e rumeno. Nella seconda parte, invece, lo spunto proviene dalle icone di vetro che i kròmeri vendevano e che i contadini dipingevano proprio durante quei mesi invernali.

Oggetto della devozione popolare ortodossa, semplici nelle forme, ma dai colori vivaci e traboccanti di religiosità, le icone sono state reinterpretate su tela e su vetro con una tecnica del tutto originale da Ballarin, riprendendo con colori acrilici e smalti l’iconografia tradizionale dei Santi e della religiosità ortodossa.

La mostra è realizzata in collaborazione con l’Istituto Culturale Mòcheno / Bersntoler Kulturinstitut e con il patrocinio de l’Ambasciata di Romania presso la Santa Sede e il Sovrano Militare Ordine di Malta.

La visita guidata speciale

Sabato 30 agosto, alle ore 16, al Museo Per Via, è in programma una visita guidata speciale alla mostra Preghiere di vetro. Leggende Per Via insieme al curatore e narratore Mauro Neri, alla curatrice Silvia Vernaccini e al pittore Luigi Ballarin. Con loro si potrà entrare in questo straordinario patrimonio di saperi condivisi, che trova nella mostra una coloratissima celebrazione artistica, e che ha accomunato nell’Ottocento le genti di montagna del Trentino e della Transilvania rumena.

La visita guidata è gratuita e compresa nel prezzo del biglietto. Non serve la prenotazione.

Il Museo Per Via

Oltre alla visita guidata speciale, la mostra sarà visitabile negli orari d’apertura del Museo, da martedì a giovedì con orario 14.30-18.30 e da venerdì a domenica con orario 10-13 e 14.30-18.30 fino al 30 settembre. Ogni domenica, fino al 14 settembre visita guidata fissa al museo compresa nel biglietto, alle 16 al Museo Casa De Gasperi e alle 17.15 al Per Via. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.museopervia.it