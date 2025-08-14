FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI * PIEVE TESINO – LECTIO DEGASPERIANA: «PRESENTE ALLA XXII EDIZIONE GIANFRANCO ASTORI, IL 18/8 ORE 17.00»

16.53 - giovedì 14 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Gianfranco Astori, Consigliere del Presidente della Repubblica, per la Lectio degasperiana 2025. Torna lunedì 18 agosto 2025 alle 17 il tradizionale appuntamento con la Lectio degasperiana di Pieve Tesino. Per la XXII edizione, la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi chiama Gianfranco Astori, Consigliere del Presidente Sergio Mattarella, su un tema finora mai toccato dalle precedenti Lectiones: il rapporto di Alcide De Gasperi con il suo partito, la Democrazia Cristiana.

«La libertà politica sarà quindi il segno di distinzione del regime democratico; così come il rispetto del metodo della libertà sarà il segno di riconoscimento e l’impegno d’onore di tutti gli uomini veramente liberi».

Nella primavera del 1943 nel mondo cattolico iniziano a circolare clandestinamente Le idee ricostruttive della Democrazia Cristiana, da cui è tratta questa citazione che esprime la vibrante attesa per il riscatto democratico del Paese. Mussolini è ancora al potere, ma è ogni giorno più chiaro che il suo destino sia segnato e il futuro non vada più atteso, ma preparato. Ne è convinto Alcide De Gasperi, l’autore di questo testo, la cui pubblicazione viene considerata come atto fondativo della Democrazia Cristiana, il partito che segnerà la sua storia personale e cambierà quella dell’intero Paese e dell’Europa.

La Democrazia Cristiana di De Gasperi fu molto più di un partito: fu il motore della rinascita italiana dopo la Seconda guerra mondiale e il perno della conversione democratica di un Paese. Favorì l’incontro tra interessi economici contrastanti, contribuì alla formazione di una solida cultura costituzionale e sociale e al rinnovamento civile della Chiesa cattolica. Fu un partito «inatteso», fondato su un forte spirito unitario ma sostenuto da una profonda dialettica interna.

Quello di De Gasperi con il suo partito fu un rapporto complesso, ma viscerale. La memoria comune ha tentato di recidere questo legame, isolando la figura del padre carismatico dalla sua creatura, destinata per 50 anni a dominare la scena pubblica italiana, accumulando meriti e critiche. Tuttavia, capire De Gasperi significa anche confrontarsi con la vera storia del partito europeo di ispirazione cristiana più importante del Novecento. Ci permette, inoltre, di valutare ancora oggi alcuni dei fattori che l’hanno sostenuta e che sono poi venuti meno: la cura del rapporto tra le generazioni, lo spirito di comunità, la laicità, l’interclassismo e la fiducia nel lavoro.

Per la XXII edizione della Lectio degasperiana Gianfranco Astori indaga i primi anni di un’esperienza politica la cui importanza supera la cronaca e la dimensione nazionale, offrendoci spunti per riflettere sulla leadership politica di De Gasperi e sulla sua distinzione tra Stato, partito e governo.

Sarà anche l’occasione per ricordare Lia De Gasperi, la terza delle quattro figlie dello statista, mancata lo scorso 30 maggio all’età di 94 anni.

Gianfranco Astori

Gianfranco Astori (Milano, 13 luglio 1948), leader nel movimento degli studenti medi milanesi, si iscrive giovanissimo alla Democrazia Cristiana, assumendo incarichi nel MGDC (il movimento giovanile), sino alla sua elezione (1977) a Segretario generale della UIJDC (l’organizzazione internazionale dei movimenti giovanili democratici cristiani).

Giornalista professionista dal 1980, è stato direttore responsabile dell’agenzia di stampa quotidiana nazionale Asca (2009-2014) ed editorialista di varie testate quotidiane. È stato designato direttore dell’Ufficio per l’Italia del Parlamento Europeo, poi consigliere per l’informazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa.

Eletto Deputato al Parlamento nelle liste della Democrazia Cristiana nella IX, X, XI legislatura repubblicana nel collegio Torino-Novara-Vercelli, ricopre (1986-87) l’incarico di Presidente della Delegazione parlamentare italiana all’Assemblea dell’Atlantico del Nord. Dal 1987 al 1992 assume, nei governi Goria, De Mita, Andreotti VI, Andreotti VII, l’incarico di Sottosegretario di Stato ai Beni culturali e ambientali.

Dal febbraio 2015 ricopre il ruolo di Consigliere del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I Sentieri di Alcide

Nel contesto della Lectio degasperiana verrà inaugurato il “Sentiero dell’Ascolto”, la prima escursione dei “I Sentieri di Alcide”: un progetto nato dall’unione delle sensibilità di SAT e Fondazione, insieme al lavoro dei volontari e volontarie della Commissione Sentieri e delle sezioni locali, che unisce l’esplorazione dei luoghi cari a De Gasperi (Tesino, Val di Fiemme, Val di Sella) alla meditazione sui valori della montagna e della politica.

Il “Sentiero dell’Ascolto” parte proprio a Pieve Tesino, davanti al Museo Casa De Gasperi, e sale in un giro ad anello sul Monte Silana. Il percorso è accompagnato da audioracconto a tappe, con la voce di Andrea Castelli, che si concentra sugli anni della formazione dello statista e mette in connessione la cultura della montagna e il senso dell’impegno per la propria comunità.

Maggiori informazioni sul progetto sono su www.sat.tn.it/sentieri/i-sentieri-di-alcide/

Sede

La Lectio si terrà al Centro polifunzionale di Pieve Tesino che si trova in via Gilberto Buffa 1, sotto la strada provinciale del Tesino e accanto alla caserma dei Vigili del Fuoco.

Posti e prenotazioni

L’incontro è gratuito con prenotazione sulla piattaforma Tickettailor fino a esaurimento posti raggiungibile dal sito della Fondazione: www.degasperitn.it.

Basterà mostrare il biglietto ricevuto via e-mail in formato digitale o cartaceo. In mancanza del biglietto si può indicare il proprio nome e il numero di posti riservati all’ingresso.

La prenotazione è garantita fino a 15 minuti prima dell’evento ed è possibile fino a esaurimento posti.

Diretta streaming

Per permettere a tutti di seguire l’incontro, la Lectio sarà trasmessa online in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione.

Accesso e parcheggi

L’ingresso alla struttura sarà consentito a partire dalle 15.30.

Il parcheggio, gratuito e fino a esaurimento posti, si troverà vicino al Centro polifunzionale e sarà adeguatamente indicato dalla segnaletica e dal personale presente.

Info e contatti

Per ulteriori informazioni o richieste è possibile contattare il numero 0461.314845 in orario d’ufficio, oppure scrivere all’e-mail lectio@degasperitn.it