FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI * “PAESAGGI D’EUROPA“: «UN NUOVO PROGRAMMA DI ESCURSIONI GUIDATE IN TESINO, TRA NATURA ED IMPEGNO CIVILE»

Paesaggi d’Europa. Un nuovo programma di escursioni guidate in Tesino, tra natura e impegno civile. Grazie alla collaborazione con l’Accompagnatore di Media Montagna Luca Stefenelli ogni martedì, dal 22 luglio al 26 agosto, la Fondazione propone sei diverse escursioni tematizzate guidate lungo i sentieri del Tesino. Un’occasione per camminare e riflettere insieme su alcuni dei grandi temi del nostro tempo, cercando nella natura lo stimolo ad affrontarli con più responsabilità. Tutte le uscite sono gratuite, su prenotazione.

Spesso per chiarirci le idee abbiamo bisogno di allontanarci dai ritmi frenetici che scandiscono la quotidianità e cercare rifugio e ispirazione nella natura.

Camminare aiuta a essere più onesti con noi stessi, a lasciar emergere ciò che davvero conta e a darci il tempo di ascoltare anche le opinioni dell’altro.

Se poi a condurci lungo il sentiero c’è una voce appassionata ed esperta, capace di mostrarci i segreti dell’ambiente che ci circonda e di farne uno specchio per rileggere la nostra società, i suoi limiti e difetti, ma anche le sue possibilità e i suoi traguardi, allora quel cammino potrà davvero lasciare il segno.

Nasce con questa ambizione Paesaggi d’Europa, un ciclo di sei passeggiate di interpretazione geografica attraverso il Tesino, organizzate dall’Accompagnatore di Media Montagna Luca Stefenelli e promosse dalla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi per fare dei luoghi cari allo statista trentino una grande aula a cielo aperto, in cui l’ambiente naturale possa stimolare una riflessione più consapevole sulle sfide che caratterizzano la cittadinanza globale.

Così ogni martedì mattina, dal 22 luglio al 26 agosto sull’altopiano del Tesino, ci si potrà mettere in cammino, esplorando ogni volta un diverso sentiero e cercando di far dialogare i luoghi e le storie che custodiscono con i bisogni del nostro tempo. Dalle migrazioni al cambiamento climatico, dall’abbandono della montagna alla pace che si fa sempre più precaria, passando per quell’imperativo di performance così lontano dall’essenza più profonda dell’essere umano che ormai si è fatto stile di vita.

Informazioni utili

Le sei escursioni di “Paesaggi d’Europa” si svolgeranno in Tesino ogni martedì mattina dal 22 luglio al 26 agosto dalle 8.50 alle 12.30 circa. Il punto di ritrovo e l’itinerario proposto sarà ogni volta diverso: i percorsi sono comunque compresi tra i 2 e gli 8 km, con dislivelli massimi di 350 m. Il programma completo si può consultare sul sito www.degasperitn.it alla pagina dedicata.

La partecipazione alle escursioni è gratuita con prenotazione obbligatoria (da effettuarsi al numero 0461.314845 da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17) e dà inoltre diritto a un ingresso gratuito al Museo Casa De Gasperi o al Museo Per Via, spendibili nel periodo estivo fino al 30 settembre.

La prima escursione di “Paesaggi d’Europa” è in programma martedì 22 luglio, con partenza da Malga Sorgazza (in Val Malene, nel comune di Pieve Tesino) alle 8.50 e visita alla Forra di Sorgazza. Il percorso avrà una lunghezza di 2 km con un dislivello di 200 metri e nel corso della camminata si affronterà il tema delle migrazioni, una delle più grandi sfide che l’Europa si trova a fronteggiare. L’attualità più stringente troverà riflessi inediti nella storia dei tesini, per secoli venditori ambulanti di stampe a cavallo e oltre i confini, e nella stessa forra di Sorgazza, dove l’acqua del torrente Grigno inizia il suo viaggio di connessione tra territori diversi.

Il programma completo delle escursioni è disponibile su www.degasperitn.it