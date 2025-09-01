FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI * “AGOSTO DEGASPERIANO“. «LO PSICOLOGO LANCINI RIFLETTE SUL RAPPORTO TRA ADULTI ED ADOLESCENTI, IL 6/9 (20.30)»

11.31 - lunedì 1 settembre 2025

Lo psicologo Matteo Lancini riflette sul rapporto tra adulti e adolescenti. Per l’appuntamento conclusivo dell’Agosto degasperiano.Sabato 6 settembre alle 20.30 si conclude la rassegna culturale “Agosto degasperiano – Allenare la democrazia” con l’incontro Chiamami adulto. Allenarsi alla vita. A Trento, nella Sala inCooperazione, lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini proverà a rispondere ad alcune domande tanto complesse quanto necessarie: di fronte a un malessere che sembra radicato negli adolescenti, cosa sta accadendo? Dove abbiamo sbagliato? L’evento è in collaborazione con Associazione A.M.A. – Auto Muto Aiuto.

“L’adulto ha il dovere di raggiungere l’adolescente là dove si trova in quel momento, senza giudicarlo ma, al contrario, mostrando interesse per quello che prova”. Il mondo dell’adolescenza è complicato. Film, libri, serie tv hanno provato nei decenni a raccontarlo, alimentando il nostro immaginario ma non riuscendo mai a rappresentare fino in fondo la ricchezza di emozioni e di inquietudini che contraddistinguono quest’età. Casi di cronaca che riguardano gli adolescenti, commentati spesso in maniera superficiale dalla pubblica opinione, sembrano restituirci dei ragazzi e delle ragazze senza valori, dai comportamenti e dai consumi culturali discutibili, indifferenti e insensibili a qualunque fatto succeda loro intorno.

E così psicologi, insegnanti, genitori, educatori si trovano disorientati, incapaci di capirli, e sono tentati dal pensare che qualcosa è cambiato per sempre, che “gli adolescenti non sono più quelli di una volta”. Ma è veramente così? Non è forse vero, invece, che sono gli adulti ad aver tradito il patto generazionale? Incapaci di creare un rapporto vero, empatico, in ascolto con un’età che è stata anche loro, forse non sono gli adolescenti il problema, ma le idee stereotipate e giudicanti che gli adulti hanno di loro.

Dopo il successo della trilogia di libri L’età tradita, Sii te stesso a modo mio e Chiamami adulto, Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, Presidente della Fondazione Minotauro di Milano che si occupa di adolescenti, è diventato una voce di riferimento per capire i più giovani. Nell’incontro dal titolo Chiamami adulto. Allenarsi alla vita, in programma sabato 6 settembre alle 20.30 nella Sala inCooperazione, guiderà il pubblico dentro questi mondi, tra emergenza educativa, ritiro sociale e comportamenti autodistruttivi.

Attraversando i luoghi in cui si costruiscono le relazioni, cioè la famiglia, la scuola, il web, i pari, in un’epoca segnata da incertezze e da fragilità adulta, ci rivelerà ciò che serve davvero per avvicinarsi ai giovani: un ascolto autentico e una presenza empatica che, superando l’urgenza del fare, permettano finalmente di stare nella relazione. Allenare la democrazia significa anche assumersi la responsabilità di crescere una generazione capace e vogliosa di incidere nella società, di costruire relazioni sane e di partecipare alla cosa pubblica.

L’incontro con Matteo Lancini chiude la rassegna “Agosto degasperiano – Allenare la democrazia”, che ha avuto tra i suoi protagonisti Lilian Thuram, Marco Aime, Serena Danna, Annalisa Camilli, Michele Ainis, Michela Ponzani, Silvia Bencivelli, Luigi Manconi, Gianfranco Astori, Francesca Melandri, Giuseppe Antonelli e Ilvo Diamanti. Una serie di eventi per provare insieme ad “allenare la democrazia”, dando al pubblico lo spazio e il tempo di ragionare sul nostro presente, sulla scia di quello che diceva Alcide De Gasperi nel 1946: “se non c’è la convinzione personale, se non c’è il vostro impegno di assumere la parte nuova di responsabilità che vi tocca, se non c’è la vostra personale maturata collaborazione, ingaggiata per l’avvenire, la Repubblica non diventa”. Senza tutto ciò, anche la democrazia non diventa.

Prenotazioni

L’incontro è a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione all’evento va effettuata sulla piattaforma Tickettailor al link raggiungibile dal sito della Fondazione www.degasperitn.it.

Info e contatti

Per assistenza o informazioni è possibile contattare il numero 0461.14845 o scrivere a eventi@degasperitn.it.

Streaming

La diretta dell’evento sarà disponibile sul canale YouTube della Fondazione.

MATTEO LANCINI

«Oggi l’educazione deve passare attraverso un atteggiamento umano di profonda identificazione con il funzionamento affettivo, emotivo e psichico dell’altro». Psicologo e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica, Matteo Lancini è specializzato in adolescenza e affronta casi di prevenzione e trattamento delle dipendenze tecnologiche, la dispersione scolastica e la salute mentale nei più giovani.

Presidente della Fondazione Minotauro di Milano e docente presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca e presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano, è direttore del Master “Prevenzione e trattamento della dipendenza da internet in adolescenza” e insegnante nella Scuola di formazione in Psicoterapia dell’adolescente e del giovane adulto del Minotauro. Tra le sue ultime opere Chiamami adulto. Come stare in relazione con gli adolescenti (Raffaello Cortina, 2025).