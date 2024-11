FONDAZIONE MUSEO STORICO – TRENTINO * “MATTEOTTI, FIGLIO DEL POLESINE”: «LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO A TRENTO, IL 15/11 (17.30)»

14.24 - martedì 12 novembre 2024

Venerdì 15 novembre alle ore 17.30 presso l’Officina dell’Autonomia in via Tommaso Gar 29 a Trento si svolgerà la presentazione del libro “Matteotti, figlio del Polesine. Un grande italiano del Novecento” di Diego Crivellari e Francesco Jori (Apogeo Editore, 2024).

Il libro ricostruisce la figura di Giacomo Matteotti inserendola nel contesto umano, sociale e politico di cui è espressione: un Polesine arretrato ma ricco di fermenti, nel quale Matteotti si è schierato fin dall’inizio a sostegno e tutela dei ceti deboli, partendo dai contadini. Il testo ripercorre le tappe politiche della sua azione, dal livello locale fino a quello nazionale, mettendo in luce il contributo determinante dato al miglioramento delle condizioni di vita ma anche e soprattutto alla presa di coscienza delle classi subalterne. In parallelo, viene proposta una rivisitazione della tormentata storia del Polesine, area per secoli emarginata, a cui Matteotti era profondamente legato.

Interverranno l’autore del volume Diego Crivellari e il ricercatore della Fondazione Museo storico del Trentino Mirko Saltori. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del “Centenario Matteotti” ed è sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento.