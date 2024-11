FONDAZIONE MUSEO STORICO – TRENTINO * “IN ASCOLTO DEL PRESENTE“: «LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME A PALAZZO GEREMIA, IL 14/11 (17.00)»

09.36 - lunedì 11 novembre 2024

Giovedì 14 novembre alle ore 17.00 nella Sala stampa di Palazzo Geremia a Trento sarà presentato il volume “In ascolto del presente: il Museo storico di Trento in cammino fra Risorgimento, lotta per la libertà e autonomia”, curato da Roberto Colletti e Caterina Tomasi, edito dalla Fondazione Museo storico del Trento in occasione del centenario della nascita del Museo trentino del Risorgimento.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Museo storico in Trento aps in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino.

Il volume “In ascolto del presente” rappresenta un ponte fra passato e contemporaneità, uno sguardo ampio rivolto sia alle vicende di un’importante istituzione cittadina che quelle di un secolo nel corso del quale il Museo stesso ha rivestito un ruolo fondamentale nello studio del passato e nella definizione di un’identità della città di Trento e del più ampio e mutevole territorio di riferimento.

L’incontro di presentazione di questo libro che mette in dialogo un museo con la propria storia, sarà introdotto da Franco Ianeselli, sindaco di Trento e presidente dell’Associazione Museo storico del Trentino.

La vicenda composita del Museo sarà ripercorsa da Vincenzo Calì, Roberto De Bernardis e Patrizia Marchesoni. La sua storia più recente, con una apertura verso la dimensione regionale e una lettura sulle prospettive future sarà riservata agli interventi di Luigi Blanco e Giorgio Mezzalira. Infine, l’importanza di archivi, biblioteca e collezioni sarà al centro dell’intervento di Caterina Tomasi.

In ascolto del presente: il museo storico in Trento in cammino fra Risorgimento, lotta per la libertà e autonomia / a cura di Roberto Colletti e Caterina Tomasi.

Trento: Fondazione Museo storico del Trentino, 2024. pp. 340, € 22,00, ISBN 9788871972800 (Quaderni di Archivio trentino)

Informazioni e sommario del volume disponibili qui.