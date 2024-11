FONDAZIONE MUSEO STORICO – TRENTINO * “IL DISONORE DELLE ARMI“: «LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ROBERTO SPAZZALI A TRENTO, IL 6/11 – 17.00»

11.35 - lunedì 4 novembre 2024

Mercoledì 6 novembre alle 17.00 l’Officina dell’autonomia, in via T. Gar 29 a Trento ospita la presentazione del volume “Il disonore delle armi. Settembre 1943: l’armistizio e la mancata difesa della frontiera orientale italiana”, di Roberto Spazzali (Ares, 2023). L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato provinciale di Trento, in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino.

Ricostruire gli avvenimenti che hanno caratterizzato la parte di territorio italiano denominata “confine orientale” a seguito dell’armistizio del 8 settembre 1943 è stato l’impegno dello studioso triestino Roberto Spazzali che, a ottant’anni da quegli eventi tragici, ha raccolto in questa sua ultima fatica editoriale un’enorme quantità di documentazione inedita e proposto un’analisi complessiva di quel cruciale periodo.

Scrive l’autore: «Delle fatidiche date memoriali, l’8 settembre sicuramente è quella più ostica e meno piacevole da rammentare agli italiani, simbolo della fine di ogni illusione di cartapesta. Ma è terribilmente tragica la memoria di quella data per gli istriani, fiumani e dalmati, perché da quell’autunno del ’43 così cambiò la storia della Venezia Giulia.

Il tentativo di presa del potere di insorti croati e comunisti in Istria, le prime stragi delle foibe istriane, l’occupazione nazista dell’intera regione con violenze e deportazioni, il collaborazionismo politico slavo e italiano, il tentativo di salvare l’italianità almeno delle città costiere, poi un’altra occupazione questa volta comunista jugoslava, altre stragi e deportazioni; la divisione territoriale provvisoria a guerra finita e la definitiva cessione di gran parte della regione alla pretese jugoslave».

Una parte della storia italiana poco conosciuta, di cui Roberto Spazzali discuterà, durante l’incontro del 6 novembre a Trento, assieme a Roberto De Bernardis, presidente ANVGD del Trentino e Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo storico del Trentino.