FONDAZIONE MACH * AVELLINO – “BACCO E MINERVA“: «ABBIAMO VINTO L’EDIZIONE 2025, CON IL TRENTINO DOC GEWÜRZTRAMINER 2023»

16.01 - lunedì 5 maggio 2025

FEM_Bacco & Minerva, trionfa la Fondazione Mach con il primo premio assoluto. Nel 2026 sarà l'ente di San Michele ad ospitare la 23esima edizione del concorso nazionale.

Ancora riconoscimenti per la Fondazione Mach. Nei giorni scorsi, ad Avellino, si è svolta la 22esima edizione di Bacco e Minerva, concorso nazionale riservato alle scuole agrarie. Vincitore assoluto dell’edizione 2025 è stata la Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige con il Trentino DOC Gewürztraminer 2023, che ha vinto anche il primo premio nella categoria vini bianchi DOC e DOCG. Inoltre la FEM ha ottenuto il primo premio nella categoria spumanti con il Trentodoc Mach Riserva del Fondatore 2020. Entrambi i vini sono stati prodotti dall’azienda agricola sperimentale della Fondazione.

Il Centro Istruzione e Formazione vinse la prima edizione del concorso Bacco e Minerva ad Avellino nel lontano 2002 e a Scerni (Chieti) la tredicesima edizione nel 2014. La 23^ edizione in programma nel 2026 sarà dunque organizzata proprio dalla FEM in qualità di scuola vincitrice. La manifestazione, svoltasi dal 28 al 30 aprile, presso l’Istituto Tecnico Agrario “F. De Sanctis”, ha visto la partecipazione di scuole provenienti da tutta Italia e la valutazione di numerosi campioni di vini e oli extravergine prodotti all’interno degli istituti agrari, premiando le migliori produzioni vitivinicole e olivicole. L’evento ha confermato il valore altamente formativo della competizione, con il coinvolgimento attivo di studenti e commissione tecnica per la valutazione sensoriale dei campioni.