FONDAZIONE HIT * CYBERSECURITY: «DEBUTTA A TRENTO IL PROGETTO DIPS, NUOVE OPPORTUNITÀ DIGITALI PER PMI E PA (27/2 – 16.30)»

12.30 - martedì 25 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Giovedì 27 febbraio, dalle 16.30, la Sala inCooperazione di Trento ospiterà l’evento di lancio del Progetto DIPS – Digitalization and Innovation of Public Services, un’iniziativa di eccellenza premiata con il “Seal of Excellence” dalla Commissione Europea e parte della rete European Digital Innovation Hubs (EDIH).

DIPS mira a stimolare l’innovazione nella Pubblica Amministrazione e nei fornitori di servizi digitali, in particolare nel campo dell’Intelligenza Artificiale e della Cybersecurity, così da garantire servizi più efficienti e accessibili per cittadini e imprese e abilitando nuove competenze digitali, sostenere la crescita delle Piccole e medie imprese (PMI) favorendo la loro competitività e rafforzare l’intero ecosistema della digitalizzazione attraverso collaborazioni strategiche.

Per facilitare l’accesso ai finanziamenti e supportare l’innovazione, gli 8 partner del progetto (Fondazione Bruno Kessler, coordinatrice, EIT Digital, Università di Trento, Fondazione Hub Innovazione Trentino, Federazione Trentina della Cooperazione, Banca Intesa Sanpaolo, Confindustria Trento, Assoservizi) offriranno una serie di servizi, fra i quali consulenza specialistica e connessione con una rete internazionale di investitori, identificazione di opportunità di finanziamento per la maturazione tecnologica, mentoring per startup e imprenditorialità, coordinazione con programmi operativi regionali per individuare strumenti di supporto adeguati, nonché lo sviluppo di modelli innovativi di procurement per accelerare l’adozione di tecnologie nella Pubblica Amministrazione e rafforzare la competitività delle Piccole e medie imprese.

Oltre a questi servizi, DIPS si impegna a offrire supporto per lo sviluppo finale di soluzioni digitali, integrazione dei dati, benchmarking e gestione della proprietà intellettuale. Il catalogo dei servizi forniti è disponibile sul sito del progetto.

Il progetto è guidato da Fondazione Bruno Kessler, ente di ricerca con oltre trent’anni di esperienza in Intelligenza Artificiale e Cybersecurity. Il consorzio include Fondazione Hub Innovazione Trentino, Università di Trento, EIT Digital, Intesa Sanpaolo, Confindustria Trento, Assoservizi e Federazione Trentina della Cooperazione. Questi partner portano competenze complementari in ricerca, networking, finanza e formazione, coprendo ogni aspetto necessario per il successo di DIPS, compresa una visione internazionale, strumenti finanziari innovativi e di supporto al trasferimento tecnologico, e un forte radicamento nel territorio.

L’evento, dedicato ad aziende e realtà del territorio interessate, sarà un’occasione per conoscere da vicino il progetto e le sue potenzialità attraverso un programma che prevede interventi mirati e momenti di networking. La registrazione avrà inizio alle 16:30, seguita dalla presentazione del progetto e dei suoi servizi. A seguire è previsto un aperitivo di networking, mentre la chiusura dell’evento avverrà alle ore 19.00.

L’iniziativa è finanziata dall’Unione europea – Next Generation EU e si inserisce nel quadro degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che destina oltre 6,7 miliardi di euro alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. DIPS si allinea perfettamente agli obiettivi strategici del PNRR e della strategia nazionale per l’Intelligenza Artificiale, contribuendo a creare una Pubblica Amministrazione più moderna, efficiente e sicura. Per informazioni e iscrizioni, scrivere a dips@fbk.eu e compilare l’apposito form.

Link per registrarsi all’evento