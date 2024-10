FONDAZIONE HAYDN – BOLZANO E TRENTO * FAMILY 2024/25: «“UN, DUE, TRE…TURANDOT“ DOMENICA 20 OTTOBRE E “COCCOLE DI OTTONI“ IL 3 NOVEMBRE»

16.59 - martedì 8 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Programma Family 2024/25. Con il mese di ottobre prendono il via le attività della Fondazione Haydn rivolte ai più piccoli e alle loro famiglie.

La Fondazione Haydn di Bolzano e Trento presenta Family 2024/25, un ricco calendario di attività pensato per giovanissimi da 0 a 10 anni. Primi due appuntamenti in programma: Un, due, tre…Turandot domenica 20 ottobre e Coccole di ottoni domenica 3 novembre.

Una rassegna di progetti interamente dedicata ai bambini e alle bambine di tutta la regione creata per valorizzare e coltivare le loro innate risorse e competenze musicali: dal mese di ottobre prende il via il Programma Family 2024/25 della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, ricco calendario di attività ed eventi curati da esperti e pedagogisti musicali concepito dalla Fondazione Haydn di Bolzano e Trento per seguire il pubblico dei giovanissimi nell’affascinante percorso di conoscenza di una dimensione, quella musicale, che fa parte del nostro mondo fin dalla nascita. Le attività proposte rispondono alle esigenze e specificità di ogni età, concentrandosi sulla fascia da 0 a 3 anni e da 4 a 10 anni. “Il programma Family – sottolinea inoltre Alice Nardelli, referente per i programmi dedicati alla scuola e alle famiglie della Fondazione Haydn – nasce non solo per pensare al pubblico del domani, ma a una parte importante del pubblico di oggi.

Bambini e bambine, insieme ad amici e famiglie, sono per noi un pubblico sempre sincero ed affezionato a cui vogliamo rivolgerci qui e ora, accompagnandoli nella loro crescita e quotidianità”. Il calendario si apre domenica 20 ottobre con uno spettacolo di Opera Baby, format nato per accompagnare i piccolissimi nei loro primi passi nel mondo sulle note della grande tradizione operistica. Un, due, tre…Turandot porterà sul palcoscenico dell’Auditorium di Bolzano (ore 9.15 e ore 11.00) la magia della famosa opera di Puccini in una versione che coinvolgerà il pubblico attraverso l’uso della voce e del corpo. Lo spettacolo promuove la sperimentazione attraverso tutti i sensi grazie una configurazione scenica a misura di bimbo. Liberamente ispirato all’opera Turandot di Giacomo Puccini, di cui risalta le arie ricorrenti, lo spettacolo vede in scena due performer che hanno il compito di coinvolgere il pubblico in accompagnamenti alla musica e al canto tramite l’uso della voce e del corpo. Una proposta rivolta ai più piccoli da 0 a 3 anni che invita all’ascolto, musicale e sensoriale, fruibile e partecipativa. Un, due, tre…Turandot approderà invece al Castello del Buonconsiglio di Trento venerdì 31 gennaio (ore 17.00) e sabato 1° febbraio (ore 9.15 e ore 11.00).

Ritorna inoltre anche quest’anno a grande richiesta Coccole, il ciclo di concerti interattivi che hanno come protagonisti i musicisti dell’Orchestra Haydn dedicati alla scoperta degli strumenti che la compongono. La proposta trasformerà il palcoscenico in un piccolo e accogliente laboratorio musicale in cui sperimentare ed emozionarsi. Il primo appuntamento sarà con Coccole di ottoni sul palco dell’Auditorium di Bolzano domenica 3 novembre e domenica 17 novembre al Castello del Buonconsiglio di Trento. Tra leggii e strumenti – in questo caso tromba, trombone e corno – i più piccoli e le loro famiglie potranno cimentarsi nella creazione del proprio concerto, scoprendo in autonomia la gioia della musica. La programmazione di Coccole si svilupperà nel corso di tutta la Stagione 2024/25 proseguendo con un focus sulla Voce (21 febbraio a Bolzano, 22 febbraio a Trento), sugli Archi (5 aprile a Bolzano, 6 aprile a Trento) e sui Fiati (24 maggio a Bolzano, 25 maggio a Trento).

Fra le novità di quest’anno ci sarà lo spettacolo La piccola Mozart, nuova produzione della Fondazione Haydn realizzata in collaborazione con la Fondazione Arturo Toscanini di Parma che affronta temi centrali per la crescita delle nuove generazioni come il genere e le pari opportunità. Accompagnata dall’esecuzione integrale della Sinfonia n. 41 “Jupiter” e della famosa ouverture delle Nozze di Figaro, la vera storia di Wolfgang e di sua sorella Nannerl, bambina prodigio cui ben presto viene ricordato che non potrà continuare a suonare, diventa il racconto di un viaggio straordinario, fatto di passione per la musica, di uguaglianza e sogni nel cassetto. L’appuntamento è giovedì 9 gennaio all’Auditorium di Bolzano (ore 17.00) e domenica 12 gennaio all’Auditorium di Trento (ore 16.00).

Altro momento da segnare in agenda sarà lo spettacolo Falstaff, burattini e burle, venerdì 21 marzo a Bolzano (ore 17.00) e venerdì 9 maggio a Trento (ore 17.00), una rilettura scanzonata e adatta ai più piccoli dell’universo musicale creato da Giuseppe Verdi. Lo spettacolo sarà una porta d’accesso a un mondo senza tempo, popolato di maschere, burattini e marionette, che richiama le fotografie di tempi passati con la vividezza del presente. Prima dello spettacolo il pubblico potrà partecipare a un laboratorio dedicato.

Fra gli appuntamenti della primavera ci sarà anche Un americano a Parigi concerto interattivo rivolto ai bambini e alle bambine dai 4 anni che prende il via dal capolavoro di George Gershwin per condurre i piccoli partecipanti in un affascinante mondo bohémien dove si intrecciano e risuonano musica classica, jazz e swing. Lo spettacolo sarà guidato dalla cantante e musicista Greta Marcolongo e andrà in scena a Trento sabato 3 maggio (ore 18.00) e a Bolzano sabato 17 maggio (ore 17.00) è una collaborazione con Trento Film Festival.

Il programma di quest’anno è il frutto della collaborazione e delle sinergie con numerosi partner della Regione, fra cui il Trento Film Festival, il Castello del Buonconsiglio, il Centro Servizi Culturali Santa Chiara e la Città di Trento.

Le famiglie in possesso dell’Euregio Family Pass e della Carta Nonni avranno infatti diritto a una serie di riduzioni consultabili sul sito della Fondazione Haydn.

Tutte le proposte del Programm.a Family 2024/25 nel dettaglio

Per bambini dagli 0 ai 3 anni

Il format Opera Baby per l’edizione 2024/25 coinvolge i piccolissimi dagli 0 ai 3 anni con Un, due, tre…Turandot. Gli appuntamenti si svolgeranno a Bolzano sabato 20 ottobre (Auditorium, ore 9.15 e ore 11.00) e a Trento venerdì 31 gennaio (ore 17.00), sabato 2 febbraio (ore 9.15) e sabato 2 febbraio (ore 11.00) al Castello del Buonconsiglio.

Con il format Coccole il palcoscenico si trasformerà invece in un laboratorio intimo fatto di emozioni ed esperienze a tu per tu con gli strumenti dell’orchestra. Attraverso l’ascolto, il movimento e l’interazione i bambini e le bambine saranno veri e propri protagonisti e creatori del loro concerto. Il primo appuntamento è con Coccole di ottoni domenica 3 novembre a Bolzano (Auditorium, ore 9.30) e domenica 17 novembre (Castello del Buonconsiglio, ore 9.30). Coccole di voce sarà venerdì 21 febbraio a Bolzano (Auditorium, ore 16.00) e sabato 22 febbraio a Trento (Castello del Buonconsiglio, ore 16.00). Coccole d’archi sarà a Bolzano sabato 5 aprile (Auditorium, ore 16.00) e domenica 6 aprile (Castello del Buonconsiglio, ore 9.30).

Coccole di fiati sarà a Bolzano sabato 24 maggio (Auditorium, ore 16.00) e domenica 25 maggio a Trento (Castello del Buonconsiglio, ore 9.30)

Per i bambini con più di 4 anni

Il format Coccole è dedicato anche ai bambini dai 4 ai 7 anni. Gli appuntamenti si apriranno a Trento con Coccole di ottoni a Bolzano domenica 3 novembre (Auditorium, ore 11.00) e a Trento domenica 17 novembre (Castello del Buonconsiglio, ore 9.30).

Il nuovo format Coccole di voce sarà a Bolzano venerdì 21 febbraio (Auditorium, ore 17.15) e sabato 22 febbraio a Trento (Castello del Buonconsiglio, ore 17.15).

Coccole con l’ensemble d’archi sarà a Bolzano sabato 5 aprile (Auditorium, ore 17.15) e domenica 6 aprile a Trento (Castello del Buonconsiglio, ore 11.00). L’ultimo appuntamento sarà con Coccole di fiati sabato 24 maggio alle ore 17.15 e domenica 25 maggio (Castello del Buonconsiglio, ore 11.00). La piccola Mozart debutta a Bolzano giovedì 9 gennaio (Auditorium, ore 17.00) e domenica 12 gennaio a Trento (Auditorium, ore 16.00) e a Trento dome

Falstaff, burattini e burle approda a Bolzano venerdì 21 marzo (Teatro Studio, ore 17.00) e a venerdì 9 maggio a Trento (Teatro San Marco, ore 17.00). Un americano a Parigi approda a Trento sabato 5 maggio (Teatro San Marco, ore 18.00) e a Bolzano sabato 17 maggio (Auditorium, ore 17.00).

Info & biglietti

I biglietti sono in vendita presso il Teatro Comunale di Bolzano (t. 0471 053800 – info@ticket.bz.it – ticket.bz.it) e presso il Centro Culturale Santa Chiara di Trento (t. 0461 213834, numero verde 800 013952 – puntoinfo@centrosantachiara.it – boxol.it/centrosantachiara.it).