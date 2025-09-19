FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA * ROVERETO – SCUOLA “LA VELA”: «INAUGURATO IL NUOVO POLO SCOLASTICO, CON AULE E LABORATORI TEMATICI DA 2.000 MQ»

12.00 - venerdì 19 settembre 2025

La Scuola “La Vela” ha aperto le porte: inaugurato il nuovo polo scolastico di Fondazione Famiglia Materna con 2000 mq di aule e laboratori tematici e 2100 mq di spazio esterno

Un progetto innovativo che unisce tradizione, pedagogia e futuro.

Venerdì 19 settembre alle ore 9.30, la Fondazione Famiglia Materna ha inaugurato ufficialmente il nuovo polo scolastico della Scuola paritaria primaria e secondaria “La Vela” di Rovereto. All’evento hanno partecipato il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, l’Assessore all’Istruzione Francesca Gerosa, e la Sindaca di Rovereto Giulia Robol. A seguire, la Santa Messa è stata presieduta da S.E. Lauro Tisi, Vescovo di Trento.

L’inaugurazione ha segnato una tappa fondamentale per la storia della scuola nata nel 1986 con soli sei bambini, che proprio in quest’anno scolastico compirà 40 anni e oggi accoglie oltre 250 studenti. Il nuovo polo è scuola primaria e secondaria di primo grado ed è un edificio moderno di quasi 2000 mq con aule tematiche, laboratori, tre agorà (ampi spazi interni di condivisione didattica) e 2.100 mq di spazi esterni. Un luogo pensato per essere non solo scuola, ma città dentro la città, al servizio della comunità.

Una scuola che innova partendo dalle radici

Nata da un gruppo di genitori cattolici, La Vela mantiene viva la propria identità educativa aprendosi a tutti. Ogni giornata inizia con il canto del mattino e si arricchisce di esperienze che uniscono tradizione e innovazione. Dalla pet therapy ai laboratori di cucina e falegnameria coi nonni, dal Debate alla collaborazione con il Premio Strega Ragazze e Ragazzi, dal fare con le mani del tinkering dell’Exploratorium di San Francisco alla psicomotricità curricolare per i bambini più piccoli, dalle proposte di introduzione al melodramma con Katia Ricciarelli all’ educazione alimentare, dai soggiorni studio all’estero per i più grandi all’introduzione al teatro, la scuola continua a promuovere la passione per il sapere e la crescita personale cercando di accendere i talenti di tutti.

Negli ultimi mesi La Vela è stata anche riconosciuta tra le esperienze più innovative a livello nazionale:

• Festival per l’Innovazione Scolastica di Valdobbiadene (settembre 2025) per il lavoro sulle non cognitive skills

• Convegno Erickson (novembre 2025) per la didattica tecnologica creativa legata all’artigianato

italiano.

Unica scuola trentina nella rete nazionale per bambini ad alto potenziale cognitivo (gifted).

Gli spazi: pedagogia, botanica e design

Il nuovo polo è stato realizzato in collaborazione con la Libera Università di Bolzano e il progetto EDENlab, che coniuga pedagogia, architettura e design. Tre piani, ognuno dei quali ha una piazza (agorà) di centinaia di metri con tavoli, arredi, piante su cui si innestano come pietre preziose le aule. Ognuna dotata di ampie finestre anche sull’interno per permettere attività di piccolo gruppo e didattica innovativa. Le agorà e gli ambienti verdi non sono semplici luoghi architettonici, ma spazi educativi pensati per stimolare relazioni, creatività e benessere.

“L’accoglienza è il cuore della nostra Fondazione, e l’educazione è per noi la prima forma di accoglienza. La nostra scuola punta a sviluppare la capacità di pensiero e di ragionamento, in cui la curiosità e il gusto di conoscere sono il motore di ogni azione didattica.” – Paolo Cazzanelli, Presidente Fondazione Famiglia Materna

“Lo spazio scolastico non è un mero contenitore, ma un veicolo potente per comunicare l’idea pedagogica

della scuola. Fare scuola oggi significa abitare e modificare intenzionalmente lo spazio circostante.”

Alessandro Laghi, Responsabile Area Istruzione

“La Vela arriva in città”: con l’unione delle due sedi in un’unica casa, quella di Famiglia Materna, nel cuore del centro di Rovereto. Noi facciamo scuola perché vogliamo cambiare un po’ il mondo. La società si divide in due categorie: i sollevatori di problemi e i risolutori: noi cerchiamo di dare strumenti ai nostri alunni con le soft skills e i contenuti delle discipline e una dimensione ideale perché possano diventare futuri risolutori di problemi e così cambino, almeno un po’, il mondo rendendolo un posto più umano e bello.” Stefania Nicolli, Dirigente Scuola La Vela

Dopo l’intervento delle autorità e la visita agli spazi della scuola è stata celebrata la Santa Messa dal Vescovo di Trento don Lauro Tisi alla presenza degli alunni, di genitori, aziende, e amici della scuola.