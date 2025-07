FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH APSP – TRENTO * ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE: «130 MILA EURO PER 15 PROGETTI ESTIVI, PER GIOVANI CHE NON HANNO RISORSE»

08.09 - lunedì 14 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sono 15, in totale, i progetti che Fondazione Crosina Sartori Cloch Apsp sostiene per questa estate, con un investimento complessivo di 129.403,28 euro. Come ogni anno, la Fondazione offre un aiuto economico a enti senza fini di lucro che propongono attività educative e ricreative (residenziali e non residenziali) rivolte a minori che vivono situazioni di difficoltà e svantaggio economico e familiare, rendendo loro accessibile la partecipazione ad attività dalle quali altrimenti sarebbero esclusi.

Alla data di scadenza di presentazione dei progetti, sono giunte 16 richieste da parte di 14 enti del Terzo settore; 15 quelli giudicati meritevoli. Nel dettaglio: Associazione Sport senza frontiere Trentino Aps Asd progetto “Savio Camp 2025”; Periscopio Aps, progetto “L2 Summer Lab”; La Coccinella società cooperativa sociale onlus, progetto “Artestate 2025”; Gruppo Oasi Aps, progetto “Tandem”; Carpe Diem Aps, progetto “Estate a Canova (Pet – Presidio Estivo Territoriale)”; Arca di Noè società cooperativa sociale sportivo dilettantistica onlus, progetto “Gioco, sport e natura 2025”; Arca di Noè società cooperativa sociale sportivo dilettantistica onlus, progetto “Arca on the beach”; Associazione 3 Fontane Aps, progetto “Giocaestate”; Cooperativa Geco Scs., progetto “E.pi.v.c.a. – Estate Piedicastello, Vela e Cristo Re Assieme”; La Bussola società cooperativa sociale, progetto “EstAttiva”; Arianna società cooperativa sociale, progetto “Super estate in Casetta 2025 – Attività estive per ragazzi delle scuole superiori”; Gruppo sportivo escursionismo Cristo Re, progetto “Campeggi in Val d’Ambiez”; Dsa (Domani Saremo Autonomi) Trentino Aps, progetto “Campus estivo spaziale edizione 2025”; Dsa (Domani Saremo Autonomi) Trentino Aps, progetto “Aiuto allo studio”; Progetto 92 società cooperativa sociale, progetto “Estate per tutti”.