FONDAZIONE CASSA RURALE TRENTO * BORSE STUDIO: « C’È TEMPO FINO AL 31/10, PER AREE ECONOMICO-GIURIDICA / TECNICO-SCIENTIFICA / UMANISTICO-ARTISTICA »

15.07 - mercoledì 31 agosto 2022

Fondazione Cassa Rurale di Trento premia con tre Borse di Studio i giovani cervelli. I giovani laureati che intendono presentare la propria candidatura per l’assegnazione di una delle tre borse di studio istituite dalla Fondazione hanno tempo fino al 31 ottobre. “Molti i progetti. Noi sosteniamo il tuo”.

È il claim che caratterizza l’iniziativa delle Borse di studio istituite e assegnate dalla Fondazione Cassa Rurale di Trento e destinate a giovani laureate e laureati che iniziano o proseguono un progetto di alto livello di studio, di perfezionamento o di ricerca nel nostro Paese o all’estero.

C’è tempo fino al 31 ottobre per presentare la documentazione necessaria per concorrere all’assegnazione di una delle tre Borse di Studio (ognuna del valore di 12mila euro) dedicate ad altrettante aree: economico-giuridica, tecnico-scientifica, umanistico-artistica.

Possono concorrere cittadini italiani che abbiano conseguito o conseguano, entro il 30 novembre 2022, diploma di laurea con votazione non inferiore a 105/110; alla data del 31 dicembre 2021 non abbiano già compiuto il ventitreesimo anno di età, se in possesso di diploma di laurea triennale o il ventiseiesimo anno di età, se in possesso di diploma di laurea specialistica o laurea magistrale; siano residenti nei comuni dove operino sede e filiali della Cassa di Trento: Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme, Albiano, Altavalle, Cembra Lisignago, Lona-Lases, Segonzano, Sover, Lavis, Mezzocorona, Terre d’Adige, Rovereto, Besenello, Calliano, Volano, Nomi o, in alternativa, siano – al 31 dicembre 2021- soci attivi o figli di soci attivi della Cassa di Trento ovunque residenti.

Altro requisito fondamentale è la presentazione di un progetto di studio di particolare interesse. Inoltre i candidati non devono usufruire di altre forme di finanziamento o sostegno per lo stesso progetto.

La borsa dovrà essere utilizzata per percorsi di studio avviati entro il 30 giugno 2023. L’assegnazione si terrà entro il 10 dicembre 2022.

La valutazione e la scelta della commissione esaminatrice dei progetti sarà pubblicata sul sito internet www.fondazionecrtrento.it.

La consegna delle Borse di Studio si terrà in occasione di un evento pubblico alla presenza, accanto ai vincitori, dei vertici della Fondazione Cassa Rurale di Trento e dei rappresentanti delle istituzioni del mondo politico e degli organismi centrali della Cooperazione Trentina.