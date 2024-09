FONDAZIONE CASSA RURALE TRENTO * BANDI: «TRE LE AREE PER BORSE DI STUDIO, DEDICATE A GIOVANI LAUREATI (ENTRO FINE OTTOBRE)

16.13 - lunedì 9 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Fondazione Cassa Rurale di Trento: a fine ottobre scade il bando per le Borse di Studio. Tre aree tematiche per tre Borse di studio assegnate dalla Fondazione Cassa Rurale di Trento ad altrettanti giovani laureate e laureati. “Molti i progetti. Noi sosteniamo il tuo”. Il claim caratterizza l’iniziativa Borse di Studio della Fondazione Cassa Rurale di Trento.

Per poter partecipare alla prossima edizione, presentando la domanda, c’è tempo fino a giovedì 31 ottobre. Il valore di ogni Borsa è di 12mila euro. Sono indirizzate ai “giovani cervelli” delle zone di competenza territoriale primaria dove agisce Banca per il Trentino Alto Adige – Credito Cooperativo Italiano o a figlie e figli di socie e soci della Banca ovunque residenti.

Giovani laureate e laureati che intendano iniziare o proseguire un progetto di alto livello di studio o perfezionamento o ricerca, presso Università o Istituzioni italiane o estere, pubbliche o private.

Tre le aree tematiche interessate dal riconoscimento: economico-giuridica, tecnico-scientifica, umanistico-artistica. Le giovani e i giovani che si candidano devono aver conseguito o conseguire entro il 30 novembre 2024 diploma di laurea con votazione non inferiore a 105/110.

Inoltre, al 31 dicembre 2023, non devono aver compiuto il 23esimo anno di età, se in possesso di diploma di laurea triennale, o il 26esimo anno di età, se in possesso di diploma di laurea specialistica o laurea magistrale.

L’assegnazione si terrà entro il 6 dicembre 2024 e la valutazione sarà affidata a una commissione esaminatrice formata da rappresentanti del mondo accademico e delle professioni. La Borsa di studio dovrà essere fruita per percorsi di studio avviati entro il 30 giugno 2025.

Ricordiamo, inoltre, che sono stati nominati i nuovi vertici della Fondazione. Il Consiglio rinnovato da Banca per il Trentino Adige (quale ente fondatore) è formato dalla presidente Debora Cont, dal vicepresidente Maurizio Bottura, dalle consigliere e dai consiglieri Lorenzo Endrighi, Gabriella Spagnolli, Carlo Togni. Revisore unico Fabio Scudiero. Segretaria generale Adriana Osele.

L’esito dell’assegnazione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione www.fondazionecrtrento.it.