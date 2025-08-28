FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO * AL VIA LE BORSE DI STUDIO 2025: «TRE PREMI DA 12MILA EURO PER GIOVANI TALENTI, DOMANDE ENTRO IL 31/10»

09.49 - giovedì 28 agosto 2025



Fondazione Cassa Rurale di Trento: “il tuo talento merita una solida fondazione”. A fine ottobre scade il termine per presentare i progetti partecipanti all’assegnazione delle Borse di Studio della Fondazione Cassa Rurale di Trento. Tre le aree tematiche: economico-giuridica, tecnico-scientifica, umanistico-artistica. Nuovo il claim: “Il tuo talento merita una solida fondazione”.

Poco più di due mesi. E’ il tempo ancora a disposizione per chi intende presentare un progetto per l’assegnazione delle Borse di Studio della Fondazione Cassa Rurale di Trento. La scadenza è fissata a fine ottobre, per l’esattezza venerdì 31 ottobre.

Il bando prevede l’assegnazione di tre borse di studio, ognuna del valore di 12.000 euro, destinate a giovani laureate e laureati che intendano iniziare o proseguire un percorso di alto livello di studio o perfezionamento o di ricerca presso Università o Istituzioni italiane o estere, pubbliche o private.

Tre le aree tematiche interessate: economico-giuridica, tecnico-scientifica, umanistico-artistica.

Possono concorrere giovani residenti nei comuni di riferimento territoriale primario della Banca Trentino Alto Adige o, in alternativa chi risulta, a fine dicembre 2024, Socio/a attivo/a o figlio/a di Socio/a attivo/a dell’istituto di credito cooperativo ovunque residenti. Nel dettaglio dell’area territoriale: Trento, Aldeno, Albiano, Cembra Lisignago, Segonzano, Sover, Lavis, Mezzocorona, Terre d’Adige, Rovereto, Besenello, Calliano, Volano, Nomi, Novella, Borgo d’Anaunia, Cavareno, Merano, Lana.

“Il tuo talento merita una solida fondazione”. E’ nuovo il claim dell’iniziativa Borse di Studio. Una frase che, con un azzeccato gioco di parole, unisce la realtà promotrice e i destinatari di una iniziativa il cui obiettivo esprime una delle componenti della mission della Fondazione Cassa Rurale di Trento.

Le Borse di Studio intendono riconoscere capacità e impegno dei “giovani cervelli”. “In buona sostanza – viene ricordato dai vertici della Fondazione – giovani laureate e laureati che intendano iniziare o proseguire un progetto di alto livello di studio o di perfezionamento o ricerca, presso Università o Istituzioni italiane o estere, pubbliche o private”.

Le giovani e i giovani candidati devono aver conseguito o conseguire entro il 30 novembre 2025 diploma di laurea con votazione non inferiore a 105/110. Inoltre, al 31 dicembre 2024, non devono aver compiuto il 23esimo anno di età, se in possesso di diploma di laurea triennale, o il 26esimo anno di età, se in possesso di diploma di laurea specialistica o laurea magistrale.

L’assegnazione è calendarizzata all’inizio del prossimo mese di dicembre. La valutazione sarà affidata a una commissione esaminatrice formata da rappresentanti del mondo accademico e delle professioni. La Borsa di studio dovrà essere fruita per percorsi di studio avviati entro il 30 giugno 2026.

Il Consiglio della Fondazione, nominato da Banca per il Trentino Adige (quale ente fondatore), è formato dalla presidente Debora Cont, dal vicepresidente Maurizio Bottura, dalle consigliere e dai consiglieri Lorenzo Endrighi, Gabriella Spagnolli, Carlo Togni. Revisore unico Fabio Scudiero. Segretaria generale Adriana Osele.

L’esito dell’assegnazione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione www.fondazionecrtrento.it. e la consegna avverrà in occasione di un evento ospitato nella cornice prestigiosa di Palazzo Benvenuti, sede della Fondazione Cassa Rurale di Trento e di Banca per il Trentino Alto Adige.

Maggiori informazioni e modulistica sono disponibili sul sito della Fondazione all’indirizzo https://www.fondazionecassaruraleditrento.it/it/