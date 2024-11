FONDAZIONE CARITRO (TN) * COMUNITÀ INTRAPRENDENTI: «IL PRIMO INCONTRO NAZIONALE IN VAL DI FIEMME, 5-6/12»

17.10 - martedì 26 novembre 2024

Comunità Intraprendenti: ecco il primo incontro nazionale in Val di Fiemme. Il 5 e 6 dicembre, la Val di Fiemme, in Trentino, sarà il palcoscenico del 1° Incontro Nazionale delle Comunità Intraprendenti, iniziativa organizzata da Fondazione Fiemme PER con Euricse, Fondazione Caritro e in collaborazione con Iris Network, la rete nazionale degli istituti di ricerca sull’impresa sociale. Durante la due giorni a Cavalese, presso il PalaFiemme, si approfondiranno tre temi principali: la rigenerazione degli spazi e la gestione dei beni comuni, le reti di alimentazione alternativa e la produzione di servizi per la comunità. Sono previsti workshop, presentazione di buone pratiche e momenti di networking, con un focus sulle economie locali e sull’imprenditorialità dal basso. La sera di giovedì 5 dicembre, il prof. Patrizio Bianchi, ex Ministro, economista e titolare della Cattedra Unesco “Educazione, Crescita ed Eguaglianza”, dialogherà con Mauro Gilmozzi e Gianluca Salvatori in un incontro aperto alla cittadinanza sugli ecosistemi territoriali come opportunità di sviluppo.

Il fulcro di questo primo raduno nazionale saranno le Comunità Intraprendenti, ovvero quelle pratiche di trasformazione sociale nate da processi di organizzazione dal basso per sviluppare soluzioni innovative di crescita socioeconomica nei territori. Oggi, durante la conferenza stampa presso la sede della Fondazione Caritro a Trento, è stato presentato il programma dell’iniziativa e il filo conduttore che lega la due giorni di workshop e condivisione con esperienze da tutta Italia ed esperti del settore.

«Euricse studia da tempo le imprese di comunità e, con lo studio delle “Comunità Intraprendenti” ha mappato le economie di comunità emergenti in Italia, offrendo una visione completa di un fenomeno in crescita» – ha illustrato Jacopo Sforzi, ricercatore senior di Euricse. «Il progetto pluriennale di ricerca, iniziato nel 2020, ha prodotto un rapporto generale e altri specifici per analizzare le esperienze territoriali delle comunità intraprendenti, nuovi modelli organizzativi che promuovono il coinvolgimento degli abitanti nello sviluppo locale, affrontando sfide economiche, sociali e ambientali in modo innovativo. Questi esempi di resilienza e imprenditorialità dimostrano come le comunità possano guidare il cambiamento positivo.

L’iniziativa culminerà in un evento in Val di Fiemme il 5 e 6 dicembre, dedicato al dialogo, allo scambio di buone pratiche e alla costruzione di una rete tra le realtà locali e nazionali».

«Il tema della valorizzazione e competitività dei contesti alpini, assieme al concetto di restanza e di contrasto allo spopolamento, non può essere affrontato come in passato con le sole politiche pubbliche ma deve essere frutto di un lavoro comune e di una visione d’insieme dove le imprese ed il mondo del sociale parti attrici di primaria importanza» – ha detto Mauro Gilmozzi, presidente di Fondazione Fiemme PER – «Le parole d’ordine per rimanere su un territorio sono quindi da un lato il lavoro, garantito dalle imprese dall’altra la qualità della vita e la comunità garantito dagli ecosistemi territoriali che si creano in esso».

«Fondazione Caritro sostiene progetti di innovazione per lo sviluppo del territorio e questo primo incontro fra le Comunità intraprendenti rappresenta un esempio di come il terzo settore svolge una funzione di catalizzatore sociale all’interno delle comunità» commenta Carlo Schönsberg, presidente del Comitato di gestione. «Ogni singola persona può farsi partecipe del processo che mira a prendersi cura del Bene comune. Così come è importante che lo facciano le istituzioni. È con questo spirito che le fondazioni di origine bancaria in quest’occasione parteciperanno ai tavoli di lavoro, così come hanno partecipato alla ricerca di Euricse e anche all’organizzazione dell’evento. Tutto ciò evidenzia come il loro ruolo è mutato nel tempo: da meri sostenitori economici a soggetti che accompagnano e facilitano le reti e lo sviluppo dei progetti. Nel campo delle comunità attive questo accade, per fare qualche esempio, con la call per le iniziative di Fondazione Caritro rivolta alle comunità energetiche ed il Bando welfare – comunità di progettazione sociale».

Entrando in dettaglio, la due giorni in Val di Fiemme prevede tre workshop suddivisi in tre gruppi tematici, basati sulla ricerca di Euricse (2020-2023) sulle economie comunitarie emergenti in Italia. Ogni gruppo, guidato da un facilitatore, esplorerà un tema attraverso dibattiti e attività pratiche, i cui risultati saranno presentati in plenaria al termine dell’evento. I temi trattati saranno: la rigenerazione degli spazi e la gestione dei beni comuni con Emanuela Saporito (Labsus, OrtiAlti, fondatrice di Beeozanam – Torino), le reti alimentari alternative con Enrico De Sanso (Food Coop Stadera – Ravenna) e la gestione dei servizi per la comunità con Marco Angeloni (Coop di comunità Fer-menti Leontine – San Leo, Rimini).

Per stimolare le riflessioni su questi temi e orientare le energie mentali, tre speaker motivazionali guideranno i partecipanti: Andrea Volterrani (Università di Roma Tor Vergata), che esplorerà il coinvolgimento delle comunità, Gianluca Salvatori (Segretario generale di Euricse), che approfondirà i modelli di sostenibilità organizzativa, e Alessandro Narduzzo (Libera Università di Bolzano) che tratterà le competenze necessarie per raggiungere gli obiettivi.

Momento clou dell’evento sarà anche quello della sera di giovedì 5 dicembre, quando il professor Patrizio Bianchi, economista e titolare della Cattedra Unesco “Educazione, Crescita ed Eguaglianza”, già Ministro dell’Istruzione e della Ricerca, dialogherà sugli ecosistemi territoriali con Mauro Gilmozzi, presidente di Fiemme PER, e Gianluca Salvatori, segretario generale di Euricse, offrendo un’importante opportunità di confronto e formazione, aperta anche a enti pubblici, privati e cittadini.

Per partecipare è necessario iscriversi. Tutte le informazioni alla pagina ufficiale