FONDAZIONE CARITRO * SCUOLA: «PUBBLICATE LE INIZIATIVE RIVOLTE A STUDENTI, INSEGNANTI E FAMIGLIE / NEL 2023 STANZIATI 2,3 MILIONI»

11.01 - mercoledì 28 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Fondazione Caritro al fianco della scuola. Pubblicate le iniziative rivolte a studenti, insegnanti e alle famiglie. Nel 2023 stanziati 2,3 milioni di euro: sono il 21% delle erogazioni sul territorio.

Un sostegno concreto al mondo della scuola, con la volontà di proporre qualcosa di innovativo agli studenti, agli insegnanti ed alle famiglie che a settembre ricominciano l’avventura del crescere insieme tornando in classe. E’ con questo spirito che Fondazione Caritro in questi giorni ha aggiornato sul proprio sito internet tutte le iniziative pensate per l’anno scolastico che sta per cominciare.

La pagina virtuale è divisa in capitoli che raggruppano le aree tematiche. Si comincia con l’educazione finanziaria per tutte le età, segue l’educazione digitale che rappresenta una delle sfide dell’adolescenza. Ci sono progetti che promuovono l’educazione interculturale ed alla cittadinanza e proposte che vogliono sensibilizzare i ragazzi sul patrimonio culturale e sul grande tema della memoria.

Ma ecco, nel dettaglio, le iniziative. Gli scolari della scuola primaria potranno tornare ad ascoltare le storie di “Fiabe e denaro” che tanto successo hanno riscosso la scorsa primavera: le classi potranno prenotare il proprio laboratorio nelle biblioteche del Trentino per imparare i concetti economici divertendosi. Anche per le scuole medie l’alfabetizzazione finanziaria prevede un approccio dinamico: per questo c’è il percorso “Fin-Up” rivolto agli insegnanti, che quest’anno prevede un’accattivante novità con le pillole teatrali di “Fin-Act”.

Due le sfide che verranno riproposte per gli istituti superiori: il concorso internazionale “Conoscere la Borsa” che sprona studentesse e studenti ad approfondire l’economia attraverso i mercati finanziaria e il programma di educazione imprenditoriale “Impresa in Azione”. Infine c’è spazio anche per gli universitari, che possono proporre il loro progetto d’impresa nelle competizioni Enactus, di cui Fondazione Caritro è socio fondatore. Il “Patentino per lo smartphone” promuove la cittadinanza digitale con particolare attenzione alla prevenzione del cyberbullismo e delle dipendenze tecnologiche.

L’educazione interculturale ed alla cittadinanza è declinata in tre diversi progetti. “A suon di parole”, il dibattito argomentativo che mira a sviluppare una competenza trasversale a molti ambiti ossia il sapersi esprimere. GIC – Giovani idee per la comunità che offre sostegno ai progetti delle nuove generazioni, spronandole ad essere parte attiva della comunità e ad esprimere i propri bisogni. Infine le borse di studio di Intercultura e Collegio del mondo unito.

C’è un legame tra Fondazione Caritro e il Meis, museo nazionale dell’Ebraismo e della Shoah di Ferrara che ospita la statua lignea del Simonino che fa parte della collezione d’arte di Caritro. Nasce da qui l’iniziativa “Al Meis con Fondazione Caritro” che anche quest’anno finanzia i viaggi d’istruzione al Meis. Sono stati quasi mille gli studenti e gli insegnanti che hanno affrontato questo viaggio l’anno scorso, contribuendo poi alla realizzazione di un evento finale sul tema della memoria.

La storia è protagonista anche delle visite teatralizzate dal titolo “I segreti di palazzo Calepini” che debutterà ad ottobre e permetterà anche agli studenti delle scuole superiori di conoscere meglio la sede della Fondazione ed un pezzo della loro città.

Fondazione prevede di proporre ulteriori interventi/bandi per sviluppo delle istituzioni scolastiche e formative nel corso dell’anno.

C’è un tema poi sul quale Fondazione Caritro sta lavorando, in sinergia con altri attori del territorio, anche con l’obiettivo di offrire nuovi contenuti alla scuola. E’ la parità di genere. L’intento è di proporre percorsi che agiscano sulle basi culturali che precedono i comportamenti violenti, con l’intento di far emergere delle alternative.

Sensibilizzare in primis i giovani, e in generale le persone, affinché imparino a percepire il valore e il rispetto di ciascuno/a fondati non su una disparità tra i generi.

Fondazione Caritro nel 2023 ha stanziato 2.354.174 euro per il settore dell’istruzione: rappresenta il 21% delle erogazioni di tutto l’anno, che ammontano a 9,7 milioni. A livello nazionale le 86 fondazioni di origine bancaria aderenti ad Acri nel 2023 hanno stanziato l’11,1% delle erogazioni a favore di educazione, istruzione e formazione, per un totale di 115,8 milioni di euro. E’ la terza voce per importanza dopo cultura e volontariato.