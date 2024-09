FONDAZIONE CARITRO *ROVERETO – “WIRED NEXT FEST 2024“: «DALL’ARTE AL METAVERSO, DAI POLLINI AL LUNA PARK ACCESSIBILE (COME L’INNOVAZIONE MIGLIORA LA VITA)»

11.01 - giovedì 26 settembre 2024

Innovazione e impatto delle tecnologie digitali: anche Fondazione Caritro, per il secondo anno, ha raccolto la sfida del Wired fest di Rovereto, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato a questi temi.

Palazzo Del Bene, sede roveretana della Fondazione, sarà uno dei tre luoghi del festival che si svolge dal 27 al 29 settembre. Gli spazi affrescati di uno dei palazzo più belli della città faranno da cornice ai talk proposti per quest’edizione, che racconta come la tecnologia e la scienza rendono possibile ciò che sembrava impossibile.

Se ne parlerà anche nei due talk proposti da Fondazione Caritro:

Venerdì 27, alle 17.50 – Innovazione Sociale e Tecnologia: come generare impatto sul territorio

Le nuove sfide sociali richiedono sinergie tra economia sociale, settore privato e pubblico. La tecnologia, applicata in contesti sociali, diventa una leva strategica per creare impatto. Verranno presentati due progetti del programma Foundation Open Factory: CareConnect, che migliora il servizio di assistenza agli anziani ProntoPIA, e Empower Ability, che utilizza la realtà virtuale per innovare i percorsi educativi degli studenti. Intervengono Luca Profico (Elis Innovation Hub), Manuele Ceschia (Mynet srl), Marco Ferrari (360maker srl). Modera Luca Zorloni.

Sabato 28, alle 17.20 – Nuovi modelli per le nuove sfide contro la disinformazione.

Presentazione del progetto Deepfake Detection 2.0 sviluppato dall’Università di Trento e supportato dalla Fondazione per la Valorizzazione della Ricerca Trentina.

Intervengono: Giulia Boato (Università di Trento), Giovanni Cattani (Fondazione Caritro).

Modera: Gianluca Dotti.

Per chi vuole sperimentare, toccare con mano l’impatto dell’innovazione ecco le proposte della “Cittadella di Fondazione Caritro”, allestita tra gli exhibit di corso Bettini. Ci sarà la possibilità di riflettere, immergersi e creare con l’arte di DISPLAY, un’esposizione che unisce arte e tecnologia, con opere della Collezione d’arte di Fondazione Caritro in formato digitale. Per l’occasione è stato lanciato anche un social contest con l’invito a creare una storia o post social durante la visita a DISPLAY, condividerla e provare ad ottenere una vera opera d’arte!

E poi tre dei tanti progetti sostenuti con cui interagire.

Progetto Mirko Park: un’esperienza VR inclusiva che simula un Luna Park accessibile anche a persone con disabilità, in memoria di Mirko Toller.

Progetto Pollini Trento: una postazione informativa e un’app mobile per migliorare la comunicazione sul rischio di esposizione ai pollini per i cittadini allergici in Trentino.

Progetto Empower Ability: un laboratorio di apprendimento virtuale nel metaverso per supportare studenti con tecnologie innovative.