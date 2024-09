FONDAZIONE CARITRO * “I SEGRETI DI PALAZZO CALEPINI”: «UNO SPETTACOLO ITINERANTE RICCO DI SUGGESTIONI SONORE E COLPI DI SCENA, A TRENTO (4-5-6/10)»

15.43 - mercoledì 25 settembre 2024

Fondazione Caritro svela “I segreti di palazzo Calepini”. Una visita inedita nella dimora che ha fatto la storia Con gli attori di Evoè! teatro. Chi varcherà la soglia di palazzo Calepini il 4,5 e 6 ottobre prossimi verrà catapultato indietro nel tempo con le visite teatralizzate. Dopo la coinvolgente esperienza vissuta a palazzo Del Bene di Rovereto, è la volta della dimora storica alle spalle della Cattedrale di San Vigilio. Le stanze di Palazzo Calepini a Trento – ora sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto – hanno ospitato nel tempo famiglie e personaggi di grande importanza storica per la città di Trento.

Una giovane archivista si troverà, suo malgrado, ad accompagnare gli spettatori e le spettatrici in una visita a palazzo alla ricerca delle preziose metope lignee perdute.

Il suo compito verrà “intralciato” dall’incontro di presenze antiche le cui voci ancora riecheggiano nelle stanze. Cristoforo Calepini, Veronica ed Egidio dei Fels Colonna, le vicende del Principe Vescovo Francesco Felice Alberti d’Enno, Antonio Salvotti, l’acquisizione da parte della Banca di Credito Cooperativo di fine ‘800, sono i protagonisti di questo viaggio nel tempo e nella Storia.

Uno spettacolo itinerante, ricco di suggestioni sonore, ironia e colpi di scena, che accompagnerà il pubblico dal lontano 1500 fino ai giorni nostri. In scena Elisa Salvini, Andrea Bonfanti e Gabriele Mattè accompagnati dalle musiche dal vivo di Ester Wegher. Gli allestimenti sono a cura di Lorenzo Zanghielli, testo e regia di Maura Pettorruso. La produzione è di EvoèTeatro e Fondazione Caritro.

E’ possibile partecipare iscrivendosi sul sito di Caritro: www.fondazionecaritro.it. I posti sono limitati. Due repliche saranno inoltre dedicate alle scuole, per offrire anche a studenti ed insegnanti un modo diverso di approfondire la storia.

L’iniziativa è inserita nel festival “è cultura!” che viene promosso da ABI e ACRI e che abbraccia tutta l’Italia. Una settimana dedicata alla cultura in tutte le sue forme: visite guidate nelle sedi storiche e moderne di banche e fondazioni, eventi, incontri, conferenze, laboratori di educazione finanziaria anche per le scuole e molto altro.