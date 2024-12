FONDAZIONE CARITRO * “DISPLAY“: «A PREDAZZO ASPETTANDO IL NATALE, L’INAUGURAZIONE DOMANI 4/12 »

19.07 - martedì 3 dicembre 2024

DISPLAY a Predazzo aspettando il Natale: domani l’inaugurazione. In municipio arriva il percorso sulla collezione di Fondazione Caritro. E’ ora per rimettersi in viaggio con DISPLAY, il percorso sulla collezione d’arte di Fondazione Caritro. Domani, mercoledì 4 dicembre, verrà inaugurata la tappa di Predazzo. Alle 18 nella sala Rosa del municipio è previsto il taglio del nastro, seguito da un aperitivo con musica dal vivo. Sarà visitabile fino al 2 febbraio 2025.

Entrando negli spazi al pian terreno si può iniziare a riflettere sulla collezione leggendo i pannelli che introducono il percorso. Subito dopo ci si può immergere nell’arte: quattro DISPLAY permettono di selezionare le trecento opere di cento artisti diversi da vedere, ingrandire, approfondire. E una volta scelte le opere, si può passare a creare il proprio catalogo diventando al tempo stesso visitatori e curatori di una piccola mostra.

Con questa iniziativa Fondazione Caritro promuove l’accessibilità dell’arte e rafforza la propria presenza sul territorio, coinvolgendo ancora una volta enti ed associazioni. In particolare, per quest’occasione, il Comune di Predazzo ed il collettivo di artisti Alte TerreArte.

L’invito a visitare DISPLAY è rivolto a tutti e l’ingresso è libero e gratuito. Questi gli orari: ogni venerdì orario 16-19, ogni sabato e domenica orario 10-13/ 16-19.

Dal 26 dicembre al 6 gennaio anche il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì orario 16-19.

Visite per gruppi e scuole su appuntamento (scrivendo a pedretti@fondazionecaritro.it) ogni giovedì e venerdì (orario 10-13) e ogni sabato e domenica (orario 10-13/ 16-19).