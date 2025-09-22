FONDAZIONE CARITRO – CONFINDUSTRIA TRENTO – FELTRINELLI EDUCATION * DONNE E LAVORO: «OCCUPAZIONE FEMMINILE AL 67,7%, MA POCHE AZIENDE ROSA (18,5%)»

16.13 - lunedì 22 settembre 2025

La parità di genere e le politiche in inclusione nel mondo del lavoro hanno portato Fondazione Caritro, Confindustria Trento e Feltrinelli Education a collaborare insieme per un ambizioso progetto che debutta in questi giorni. È nato così “PARIDEE: storie e idee di parità di genere per chi lavora”, presentato stamattina a palazzo Calepini di Trento. A tenerlo a battesimo sarà Cathy La Torre, avvocata ed attivista per i diritti umani e civili, protagonista dell’evento inaugurale martedì 30 settembre al PalaRotari di Mezzocorona. «Nei luoghi di lavoro si può davvero colmare quel divario di equità tra uomini e donne, giovani e meno giovani, persone che hanno un’origine diversa», testimonia La Torre.

Il viaggio di PARIDEE in Trentino intrapreso oltre un anno fa da Fondazione Caritro per far nascere nei territori riflessioni su questo tema così urgente e delicato, ha trovato nuovi compagni di viaggio. Feltrinelli Education ha condiviso il percorso fin dai primi passi, invitando coinvolgendo le diverse voci protagoniste degli incontri divulgativi proposti nelle 14 tappe toccate fino ad ora in tutto il territorio trentino. Confindustria Trento ha scelto di unirsi a questo cammino per percorrere la strada che è stata aperta verso il mondo del lavoro.

I dati che raccontano la sfida

Se è vero, infatti, che i dati sull’occupazione femminile relativi al Trentino sono migliori della media italiana, resta ancora molto da fare per garantire alle donne pari diritti e opportunità rispetto ai colleghi uomini. Il tasso di occupazione femminile in provincia di Trento è del 67,7%, 8 punti in più della media italiana (fonte: 39° Rapporto sull’occupazione in provincia di Trento, Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento). Eppure solo il 18,5% delle aziende trentine è a conduzione femminile, una percentuale inferiore alla media nazionale (22,7%) e a quella del Nord-Est (21%) (fonte: 39° Rapporto sull’occupazione in provincia di Trento, Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento).

Il 38,6% delle donne occupate ha un contratto part-time, contro il 5,3% degli uomini, e le donne percepiscono in media il 15,7% in meno dei colleghi, un divario che è superiore alla media nazionale (12,6%) (fonte: Istituto di Statistica della Provincia Autonoma di Trento – ISPAT; Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento, 39° Rapporto sull’occupazione in provincia di Trento 2024).

Una disparità che si riflette anche a livello nazionale: in Italia solo il 29,7% degli imprenditori è donna, e appena 2 delle prime 50 società quotate a Piazza Affari hanno una CEO donna (4%) (fonte: ISTAT, “Donne imprenditrici, più giovani e più istruite”, 8 marzo 2024). Il 28% delle donne ha subito forme di violenza sul posto di lavoro almeno una volta nella vita (fonte: WeWorld-Ipsos, Report “Non staremo al nostro posto”, 2024).

Questi numeri dimostrano quanto sia ancora urgente un impegno condiviso per la parità nei luoghi di lavoro e per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione. «Fondazione Caritro ha fortemente voluto questo progetto sulla parità di genere dopo aver sostenuto negli anni molte iniziative che partivano dal basso» ha sottolineato Andrea Nardelli, vice presidente del Consiglio di Gestione. «Un anno fa ha dato il via a PARIDEE, un percorso che si snoda sul territorio e che ha come obiettivo quello di creare cultura contro la violenza di genere e sensibilizzare le persone su questi temi, facendo rete con le realtà del posto. Hanno dato voce a questo messaggio Annalisa Monfreda, Valeria Parrella, Jacopo Veneziani, Antonella Viola e Telmo Pievani. Fondazione sta lavorando affinché di parità di genere si parli anche nel mondo del lavoro e nelle scuole.

Per farlo ha cercato nuove alleanze, per essere più efficace. Oggi siamo qui per presentare il progetto che mira a sviluppare iniziative per superare le diverse forme di disparità di genere nel mondo del lavoro e favorire contesti professionali più inclusivi. Vuole accompagnare lavoratori e lavoratrici in un viaggio di trasformazione culturale, offrendo strumenti di conoscenza e azione, spazi di confronto e occasioni di apprendimento che mettano al centro le persone, il dialogo e un cambiamento condiviso. L’auspicio è quello di coinvolgere quante più realtà possibile, anche per questo è stato scelto un momento inaugurale importante, in un luogo che è idealmente centrale in Trentino».

«Attraverso il percorso intrapreso accanto a Fondazione Caritro, intendiamo promuovere all’interno delle aziende associate una trasformazione culturale verso l’inclusività – ha affermato Sara Campedelli, componente del Consiglio direttivo di Confindustria Trento con delega alle pari opportunità. «Le attività previste hanno l’obiettivo di creare in primo luogo una consapevolezza diffusa sulle tematiche di Diversity, Equity & Inclusion, intese come leve strategiche d’innovazione, benessere e sostenibilità. Le imprese associate, nella loro autonomia e con le loro peculiarità, potranno dunque valutare di attivare percorsi che utilizzano i materiali e gli strumenti che questo percorso metterà loro a disposizione, per intraprendere sperimentazioni pratiche con ricadute concrete. Sappiamo infatti che investire su questi asset migliora il clima organizzativo, genera innovazione nei processi e nelle relazioni, per una maggiore attrattività delle imprese e retention delle persone».

L’evento

Nella conferenza- spettacolo Cathy La Torre che porterà sul palcoscenico racconterà Tutte le volte che le donne… hanno inventato qualcosa ma sono state dimenticate. Come Hedy Lamarr, diva di Hollywood, che nel 1942 brevettò il ‘secret communication system’, il precursore del wireless. Tutte le volte che le donne… hanno cambiato la storia senza nemmeno saperlo. Come Rosa Parks, che non si alzò per lasciare il suo posto sull’autobus a un uomo bianco.

Tutte le volte che le donne… hanno avuto paura ma sono andate avanti lo stesso. Come Malala Yousafzai, che a 15 anni venne colpita da un proiettile dei talebani mentre andava a scuola perché rivendicava il diritto all’istruzione anche per le ragazze, diventando poi una voce così forte e potente da essere la più giovane persona al mondo a ricevere il Premio Nobel per la Pace a 17 anni. Tutte le volte che le donne… hanno raggiunto un turning point scientifico ma sono state derubate. Come fecero il marito e il figlio di Trota, dottoressa italiana del 12esimo secolo, famosa (ai suoi tempi) in tutta Europa per aver posto le basi della moderna ginecologia e ostetricia.

«Queste storie – ribadisce l’avvocata – ci ricordano che anche ogni giorno nei luoghi di lavoro la voce di qualcuno può essere messa in secondo piano, ma quella voce avrebbe potuto contribuire a creare valore nel mondo. Per questo è un momento di riflessione colletiva per dire che l’equità fa bene a tutti, anche a chi già ce l’ha».