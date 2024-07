FONDAZIONE CARITRO * CASSA DEPOSITI E PRESTITI: «SCHÖNSBERG NOMINATO NEL COMITATO DI SUPPORTO DEGLI AZIONISTI DI MINORANZA»

12.56 - mercoledì 24 luglio 2024

Schönsberg nominato dagli azionisti Cassa Depositi e Prestiti. E’ nel Comitato di supporto in rappresentanza delle Fondazioni. Nelle sedi delle fondazioni gli sportelli informativi di Cdp

Il presidente di Fondazione Caritro, Carlo Schönsberg, è entrato a far parte del Comitato di supporto degli azionisti di minoranza di Cassa Depositi e Prestiti. E’ stato nominato ieri, insieme ad altri otto membri, in rappresentanza delle 62 fondazioni di origine bancaria attive sul territorio nazionale azioniste di Cdp. All’assemblea degli azionisti di minoranza hanno preso parte i rappresentanti dell’83,6% del capitale sociale di titolarità degli stessi soci. Il voto unanime espresso sulle nomine ha determinato la composizione del Comitato di supporto, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2026.

Si tratta di un organo che completa la Governance di Cdp. Esistono infatti quattro comitati interni che supportano il Consiglio di amministrazione, responsabile della gestione della società e della definizione delle strategie del gruppo; a loro si affiancano il Collegio sindacale, a Commissione parlamentare di vigilanza e, appunto, il Comitato di supporto degli azionisti di minoranza. Quest’ultimo si riunisce alla vigilia del Cda e esprime un parere sulle decisioni del board. E’ composto da nove membri: oltre a Carlo Schönsberg, rappresentano le fondazioni di origine bancaria anche Maria Oliva Scaramuzzi, Marco Gilli, Roberto Giordana, Anna Maria Poggi, Leonello Guidetti, Orazio Abbamonte, Cristina Colaiacovo, Gilberto Muraro.

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è una società per azioni a controllo pubblico. Azionista di maggioranza è il Ministero dell’Economia e delle Finanze (82,77%), le Fondazioni di origine bancaria (1,30%) sono azionisti di minoranza: