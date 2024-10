FONDAZIONE CARITRO * “ATTIVARE LE CERS“: «UN PERCORSO INNOVATIVO, PER FACILITARE LA NASCITA DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE SUL TERRITORIO TRENTINO»

12.13 - giovedì 17 ottobre 2024

Attivare le CERS – Fondazione Caritro lancia un percorso. per la nascita e la crescita delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali. CERS: comunità energetica rinnovabile solidale. In questo acronimo, che sintetizza l’essenza delle realtà di cittadini, enti pubblici e privati coinvolti nella produzione e condivisione di energia rinnovabile, si ritrovano anche gli scopi di utilità sociale che Fondazione Caritro promuove da sempre. A cominciare dalla partecipazione attiva all’interno di una comunità, unita in questo caso da un modello di sviluppo solidale e da un obiettivo condiviso che è quello di produrre e condividere energia rinnovabile.

E’ con questo spirito che Fondazione Caritro, in collaborazione con importanti partner territoriali come APRIE – Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia, CEDIS – Consorzio Elettrico di Storo, Epq – Gruppo Dolomiti Energia, Federazione Trentina della Cooperazione e con il supporto tecnico di AlpinVision, presenta l’iniziativa Attivare le CERS. Si tratta di un percorso innovativo volto a facilitare la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS) sul territorio trentino.

Questi gli obiettivi:

• Sostenere le comunità locali e la costruzione di reti: Rilanciare strumenti di partecipazione e costruzione di reti tra soggetti privati, pubblici e comunità locali.

• Promuovere la transizione energetica: Supportare l’installazione di nuova capacità produttiva da fonti rinnovabili e sostenibili.

• Favorire lo sviluppo economico e solidale: Creare modelli di business innovativi, sostenibili, e socialmente utili per il territorio.

Il percorso è suddiviso in due fasi. La prima accompagna i gruppi locali nella costituzione di nuove CERS, attraverso incontri e analisi di fattibilità. La seconda, dedicata alle CERS già esistenti, si concentra sulla crescita e il consolidamento delle comunità, garantendo supporto operativo e formazione continua. L’iniziativa è aperta a tutti i gruppi e comunità interessati alla creazione di CERS o al consolidamento di progetti già avviati. Maggiori informazioni sulle comunità di energia rinnovabile si trovano a questo link del sito della Provincia autonoma di Trento. Le candidature per il progetto devono essere presentate entro il 6 novembre 2024.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito web di Fondazione Caritro (https://www.fondazionecaritro.it/iniziatve/attivare-le-cers/) o scrivere a info@fondazionecaritro.it.