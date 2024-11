FOLGARIASKI (TN) * BILANCIO: «UTILE A 864 MILA EURO E FATTURATO A 9,4 MILIONI / STAGIONE 23/24, REGISTRATI 7,5 MILIONI DI PASSAGGI SULLA SKI AREA E 470 MILA PRIMI INGRESSI»

21.05 - giovedì 28 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

FolgariaSki Bilancio ok investimenti confermati per il 2025. Avviata la fase per la realizzazione della Telecabina Francolini e lo Studio per il Collegamento con Folgaria.

La stagione invernale 2023 – 2024 ha confermato un ottimo andamento per la Ski area, nonostante più di 40 giornate di maltempo e i problemi alla viabilità d’accesso che hanno penalizzato diversi momenti. Nonostante ciò, si registrano dati in linea coi migliori della serie storica: gli incassi skipass si sono attestati a 12.695.965 euro (ovvero un più 14% sulla stagione 21/22). La stagione 23/24 ha fatto registrare quasi 7,5 milioni di passaggi sulla Ski area e 470 mila primi ingressi, dati in leggera flessione rispetto alla stagione precedente per effetto del già citato maltempo. Continuano a crescere gli incassi derivanti dagli abbonamenti pluri-giornalieri, i cui ricavi superano anche quest’anno i 5 milioni (5 milioni e 300 mila): dato record della serie storica. Dati, tutti questi, che confermano il trend di crescita della località negli ultimi anni.

All’assemblea ordinaria di Folgaria Ski, oggi, era presente l’85% del capitale sociale tra Soci in sala e deleghe. Con voto unanime, l’assemblea ha approvato il bilancio chiuso al 30 giugno, che registra un utile di 864 mila euro e un fatturato di 9,4 milioni. Si riducono i costi di produzione: da 7,1 a 6,7 milioni, derivanti dalla riduzione dei costi energetici e per innevamento. Prosegue in modo stabile e positivo il percorso di riduzione dell’indebitamento bancario pregresso, che passa da 9,2 a 8,2 milioni. Con questo bilancio si conclude il percorso di riorganizzazione e risanamento avviato nel 2014 e si avviano le operazioni indispensabili per il nuovo Piano di Sviluppo, discusso, presentato e condiviso nelle precedenti assemblee. A tal fine, nel bilancio vengono riportati nuovi finanziamenti già concessi per supportare il Piano stesso.

Il pomeriggio, che ha avuto una parte riservata ai Soci e una aperta a tutti, è stato l’occasione quindi per aggiornare sull’iter della nuova Telecabina Francolini, ormai pronta per essere cantierata nel 2025. Su tale progetto, la FolgariaSki ha lavorato con costanza e in stretta collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, Trentino Sviluppo, Comune di Folgaria e Soci privati di riferimento al fine di avviarne la realizzazione nei tempi programmati. Sono stati confermati, con la firma dei Patti Parasociali del 24 ottobre, tutti gli impegni dei Soci di riferimento; i Soci privati sono chiamati a impegnarsi per almeno 2 milioni; di questi sono stati raggiunti accordi per circa 1,6 milioni. Ora l’obbiettivo primario è versare i primi 500 mila euro da parte dei privati – in parte già versati – primo passo che, a cascata, attiverà tutti gli altri impegni e l’avvio dei lavori.

Dal 2021 la società è ripartita con gli investimenti di miglioria e ammodernamento fra i quali spiccano: la nuova seggiovia di passo Coe – Plaut (inaugurata a dicembre 2023), il rinnovo del parco mezzi battipista, il rinnovo della seggiovia di Serrada, il sistema di gestione degli skipass. Su questi investimenti la società ha recuperato 2,2 milioni di euro di crediti, grazie ai benefici erogati per l’industria 4.0.

Nel corso della discussione sono intervenuti il sindaco del Comune di Folgaria Michael Rech, il vice presidente di Trentino Sviluppo Albert Ballardini, Alessandro Olivi e numerosi Soci. L’assemblea ha deliberato anche la riorganizzazione della governance societaria per adeguarla e rafforzarla, con la suddivisione dei ruoli apicali, in previsione dei prossimi importanti investimenti; a tal fine è stato nominato Stefano Robol, già consigliere, quale nuovo presidente del consiglio d’amministrazione, mentre il presidente uscente Denis Rech è diventato amministratore delegato e direttore generale. In conclusione, il consiglio ha ringraziato tutti i Soci, la Provincia Autonoma di Trento, Trentino Sviluppo, il Comune di Folgaria e l’Apt, gli operatori e tutti coloro che compongono l’offerta turistica della località.