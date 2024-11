FMTS * TRENTO 1975-1990: «FOTOGRAMMI E VOCI PER RACCONTARE QUEGLI ANNI, PIAZZA GARZETTI – SPAZIO HARPLAB (27/11 – 17.30)»

08.43 - martedì 26 novembre 2024

TRENTO 1975-1990: FOTOGRAMMI E VOCI PER RACCONTARE QUEGLI ANNI.

Mercoledì 27 novembre alle ore 17.30 lo spazio HarpLab di piazza Garzetti 27 a Trento ospiterà l’incontro dal titolo” Trento 1975-1990: fotogrammi e voci per raccontare quegli anni”. Si tratta di un appuntamento in due momenti, promosso dalla fondazione Museo storico del Trentino, che ripercorrerà, attraverso la presentazione del volume “Trento 1975-1990. La svolta” e la proiezione del documentario “Hanno occupato il Santa Chiara”, alcune tappe della storia della nostra città tra gli anni settanta e novanta del Novecento.

“Trento 1975-1990. La svolta” è il volume fotografico curato da Elena Tonezzer e recentemente pubblicato dalla Fondazione Museo storico del Trentino. Ripropone le fotografie della mostra realizzata nel cortile di palazzo Thun a Trento nell’autunno del 2022. Un racconto per immagini di quindici anni di vita della città, in cui le foto restituiscono la freschezza di momenti e luoghi riconoscibili ma sfuocati dalle trasformazioni che hanno subito, resi diversi dalle decisioni politiche, dalle scoperte tecnologiche e dalle abitudini sociali che sono cambiate dopo il 1990.

I contributi di Mauro Lando, Davide Leveghi, Sara Zanatta e Bruno Zanon, ricostruiscono e raccontano proprio questi cambiamenti della forma urbana e della società che la abita. Le fotografie, realizzate principalmente dai fotografi Giorgio Rossi e Roberto Bernardinatti per il quotidiano l’Adige, provengono dall’archivio Danilo Curti depositato presso la Fondazione Museo storico del Trentino.

“Hanno occupato il Santa Chiara” è invece il titolo del documentario realizzato da Andrea Andreotti, con la fotografia di Matteo Scotton, e prodotto dall’Istituto Nazionale di Urbanistica – INU Sezione Trentino con il supporto di Fondazione Caritro, Fondazione Museo storico del Trentino e Comune di Trento. La pellicola è il frutto di un lungo percorso di ricerca tra le testimonianze di una storia diversamente urbana: l’occupazione, nel 1975, della zona del parco di Santa Chiara quale simbolo di un momento storico e di una mobilitazione sociale che a Trento hanno trovato sviluppo e identità.

All’appuntamento del 27 novembre, a cui la cittadinanza è invitata, saranno presenti Elisabetta Bozzarelli, assessora alla Cultura e vicesindaca del Comune di Trento, Giuseppe Ferrandi, direttore generale della Fondazione Museo storico del Trentino, Elena Tonezzer, curatrice della mostra e del volume, Roberto Bernardinatti, fotografo, Anna Viganò, presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica – INU Sezione Trentino.