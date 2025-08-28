FMST * SECONDA GUERRA MONDIALE: «1-2/9, A TRENTO IL RICORDO DELLE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DEL 1943»

18.27 - giovedì 28 agosto 2025

Nell’80° anniversario della fine del secondo conflitto mondiale la Fondazione Museo storico del Trentino e l’Associazione nazionale vittime civili di guerra-Sezione di Trento propongono due momenti di ricordo e di riflessione.

Lunedì 1° settembre alle 17.30 l’Officina dell’Autonomia (Via Tommaso Gar, 29 – Trento) ospiterà l’incontro “Storie dall’archivio. Il bombardamento del 2 settembre 1943: la vicenda di Girolamo Trenner e delle sorelle Celva”.

Interverranno Fabio Mattevi, presidente Associazione nazionale vittime civili di guerra, Sezione di Trento, Giuseppe Ferrandi, direttore Fondazione Museo storico del Trentino e Jessica Ognibeni, Fondazione Museo storico del Trentino.

Martedì 2 settembre alle 18.00, al Cimitero di Trento si terrà la Commemorazione presso il Monumento Ossario a ricordo delle vittime civili di guerra.

Entrambe le iniziative si inseriscono all’interno di un più ampio progetto di tutela e promozione della memoria delle vittime civili del secondo conflitto, con l’obiettivo di rendere accessibili documenti e testimonianze conservati presso l’archivio della sezione di Trento dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra.